दुर्ग : नगर निगम क्षेत्र में पुरानी टंकी की जगह नई टंकी से पानी सप्लाई पाइपलाइन से जोड़ने का काम होना है. इसके कारण लोगों को एक बार फिर जल के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. दुर्ग के पूरे शहर में दो दिनों तक जल आपूर्ति प्रभावित (Water supply disrupted in Durg) रहेगी. निगम क्षेत्र में 31 मार्च शाम से 1 अप्रैल को पानी सप्लाई बंद रहेगी. नगर निगम दुर्ग के आयुक्त हरेश मंडावी ने बताया कि साइंस कॉलेज के सामने 24 एमएलडी फिल्टर प्लांट की पुरानी टंकी की जगह पर नई टंकी का निर्माण किया गया है. नई टंकी से पाइप लाइन को जोड़ने का कार्य 31 मार्च को किया जाना है. इसकी वजह से सुबह तो पानी की सप्लाई होगी लेकिन उसके बाद पूरे शहर में पानी सप्लाई बाधित हो जाएगी.







पाइप लाइन शिफ्टिंग से दो दिनों तक जल बाधित : पाइप शिफ्टिंग कार्य के कारण फिल्टर प्लांट की सप्लाई मोटर को बंद करना होगा. निगम प्रबंधन ने लोगों से अपील की है कि वह 31 मार्च की सुबह सप्लाई के समय पानी को स्टोर करके रख लें. क्योंकि इसके बाद शाम और अगले दिन दोनों ही समय पानी की सप्लाई नहीं होगी. जिसके कारण लोगों को पानी की समस्या (water problem for people) से जूझना पड़ेगा. नगर निगम कुछ क्षेत्रों में टैंकर के माध्यम से पानी की सप्लाई करेगा.जिसके लिए निगम ने तैयारी पूरी कर ली है. आपको बता दें कि इस काम के लिए निगम ने तैयारी भी पूरी कर ली है.

दुर्ग में नई पानी टंकी से लोगों को मिलेगी राहत : पुरानी टंकी से नई टंकी में पाइप लाइन शिफ्टिंग कार्य होने के बाद क्षेत्र में पानी की समस्या से निजात मिलेगी. साथ ही गर्मी के समय में लोगों को पानी की समस्या दूर होगी. शहर की आबादी बढ़ने पर पानी की मांग भी बढ़ने लगी (The demand for water also started increasing) थी. ऐसे में निगम के सामने छोटी टंकी से पानी की आपूर्ति करना मुश्किल हो रहा था. वहीं टंकी जर्जर हालत में होने से कभी भी दुर्घटना का खतरा बना रहता था. इसलिए अब नई टंकी के बन जाने से कम समय में ज्यादा से ज्यादा वार्डों में पानी पहुंचाया जा सकेगा.गर्मी के मौसम में लोगों को पानी की कमी से नहीं जूझना होगा.