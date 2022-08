दुर्ग : भिलाई की एक किशोरी का घर से अपरहण कर शादी का प्रलोभन देकर होटल में शारीरिक संबंध बनाने के बाद भोपाल ले जाने के फिराक में लगे एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया (Minor raped on the pretext of marriage in Durg) है. इस मामले की खास बात ये है कि शिकायत के दो ही घन्टे में दुर्ग रेलवे स्टेशन से आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है. मामला स्मृति नगर चौकी का (Police rescued kidnapped minor in Durg in just two hours ) है.

दुर्ग में अपहृत नाबालिग को पुलिस ने महज दो घंटे में छुड़ाया

परिजनों को युवती को सौंपा गया : स्मृति नगर चौकी पुलिस (Smriti Nagar Chowki Durg) ने आरोपी युवक को पकड़ने के बाद किशोरी को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है. बताया जा रहा है कि आरोपी युवक चित्रांश उर्फ रौनी धनमेरिया भोपाल का रहने वाला है. पुलिस ने बताया कि मुस्कान अभियान के तहत नाबालिग बालिका को दो घण्टे के अंदर बरामद कर परिवार में मुस्कान लाई (Operation Muskaan in Durg ) गई.

कैसे की गई कार्रवाई : 16 वर्षीय पीड़िता बालिका को अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अपहरण कर ले जाने की रिपोर्ट परिजनों ने लिखाई. जिस पर पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए टीम को आटो स्टेण्ड, बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, भिलाई दुर्ग रवाना किया. टीम ने दुर्ग रेल्वे स्टेशन पर दोनों को साथ देखा . उक्त आरोपी ने योजना बद्ध तरीके से किशोरी के साथ इंस्टाग्राम में दोस्ती की. फिर इमोशनली ब्लैक मेल करते हुए शादी नही करने पर मर जाने की धमकी भी दी थी.जिसके बातों में आकर युवती युवक से मिलने के लिए राजी हो गई.

प्लान के तहत आरोपी आया दुर्ग : आरोपी युवक युवती को झांसे में लेकर दुर्ग मिलने के लिए आया. यहां उसने एक होटल में कमरा लिया और युवती को भी वहां बुला लिया. युवती भी युवक से मिलने के लिए आरोपी के पास पहुंच गई.जिसके बाद उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर उसे अपने साथ लेकर भोपाल जाने लगा.लेकिन पुलिस ने आरोपी को दबोच (Durg crime news today) लिया.