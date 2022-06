दुर्ग : जिले में साइबर ठगी के खिलाफ पुलिस ने मुहिम चलाई थी. जिसका अब असर दिखने लगा है. ठगी के शिकार लोगों के समझदारी दिखाने के बाद पुलिस ने ठगों के खातों को ब्लॉक करवाकर 3 लाख 20 हजार रुपए लोगों के वापस कराएं.ठगों ने किसी को बिजली कंपनी का कर्मचारी कहा तो किसी को बैंक अधिकारी बनकर ठगा था. लेकिन वक्त रहते लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस से (Police active against cyber fraud in Durg) की.

मामला नंबर 1 -फ्लैट नंबर ए/40 आशा अपार्टमेंट सड़क 11 प्रगति नगर रिसाली निवासी सोमा शास्त्री को बिजली बिल भुगतान को लेकर अनजान व्यक्ति ने मोबाइल पर संपर्क किया था. जिसके बाद अज्ञात ने महिला को मोबाइल पर एप डाउनलोड करने कर उसे 20 रुपये भुगतान करने को कहा इस दौरान अज्ञात ने महिला के बैंक खाते से 30 मई को नेट बैंकिंग के माध्यम से 2 लाख रुपए पार कर दिए.

मामला नंबर 2 -दूसरी घटना में मकान नंबर 102 जयंती नगर सिकोला वार्ड 16 दुर्ग निवासी शुभंकर चक्रवर्ती ने 28 मई को मोहन नगर में शिकायत की थी कि क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड का प्रलोभन देकर तीन किस्तों में 59 हजार 691 रुपये की ठगी की गई है.

मामला नंबर 3 -तीसरी वारदात में मकान नंबर 329 निवासी अंकुश कुमार दास को अज्ञात ने मोबाइल पर कॉल कर सिम कार्ड अपडेशन करने का झांसा देकर बैंक खाता से अलग अलग किस्तों में 1 लाख 29 हजार 999 रुपये का ठगी नेट बैंकिंग से किया गया.

शिकायत के बाद कार्रवाई : तीनों पीड़ितों के खाते में पुलिस ने करीब 3 लाख 20 हजार रुपए होल्ड (Police got the transaction held after talking to the bank)कराए. पुलिस ने बताया कि तीनों ने जागरूकता दिखाते हुए पुलिस को घटना की सूचना दी. इसके बाद क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने सोम शास्त्री के ठगी के रकम 2 लाख को एसबीआई आरबीओ ऑफिस से संपर्क कर होल्ड कर चार्ज बैक कर रुपये लौटाया. शुभंकर चक्रवर्ती को नो ब्रोकर मर्चेन्ट मेल स्टॉप ट्रांजेक्शन और अन्य कारवाई से साइबर सेल ने 59 हजार 691 ठगी के 39 हजार 400 रुपये होल्ड कराए. साथ ही अंकुश कुमार के ठगी के रकम 1 लाख 29 हजार 999 से 80 हजार रुपये पीड़ित के खाते में लौटाया गया. इस तरह के प्रलोभन में आकर तीन प्राथियों के 3 लाख 20 हजार रुपए ठगों के बैंक से होल्ड कराए गए.



एसपी ने की अपील : एसपी डॉ. अभिषेक पल्लव (SP Dr Abhishek Pallav) ने अपील की है कि साइबर ठगी करने वालों से सावधान रहें. ऐसा होने पर जानकारी उनके मोबाइल नंबर 7898815399 के वाट्सएप आवेदन जल्द से जल्द करें. जिससे ठगी के रकम को होल्ड कराया जा सके