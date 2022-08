भिलाई : 21 अगस्त को सुबह 9 बजे शासकीय महाविद्यालय वैशाली नगर में एक दिवसीय विशाल चिकित्सा शिविर का आयोजन रखा गया (huge medical camp will be set up in Bhilai Vaishali Nagar) है. इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश कार्यसमिति सदस्य राकेश पांडेय ने कहा कि चिकित्सा शिविर में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टर इसमें अपनी सेवा (AIIMS doctors in Vaishali Nagar) देंगे. इस चिकित्सा शिविर में एम्स के डॉक्टरों के अलावा जिले के विशेषज्ञ डॉक्टरों से भी उनकी सेवा के रूप में सहयोग मांगा गया है.

NGO से मांगा गया सहयोग : राकेश पांडेय ने कहा कि स्वयंसेवी संगठन और कई सामाजिक संगठनों से भी सहयोग मांगा गया है. उन्होंने कहा कि यह शिविर का कार्यक्रम वैशाली नगर में इसलिए रखा गया है क्योंकि श्रमिकों की एक बहुत बड़ी आबादी इस क्षेत्र में निवास करती है. जो अपनी बीमारियों को लेकर सुविधाओं के अभाव में एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में इलाज से वंचित हो जाते हैं.उनकी इन्हीं तकलीफों को देखते हुए निर्णय लिया है कि इस विशाल चिकित्सा शिविर का आयोजन वैशाली नगर में किया (Registration Number for Vaishali Nagar Medical Camp) जाएगा.

रजिस्ट्रेशन नंबर हुए जारी : इस अवसर पर राकेश पांडेय ने चिकित्सा शिविर में आने वाले जनमानस के लिये रजिस्ट्रेशन नंबर भी जारी किया.आप भी इन नंबरों में रजिस्ट्रेशन करवाकर शिविर का लाभ ले सकते हैं. चिकित्सा शिविर रजिस्ट्रेशन एवं संपर्क के लिए मोबाइल नंबर- 07882210197, 9340725554, 9770922223, 7000490740,7999790959