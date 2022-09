भिलाई : भिलाई 3 थाना क्षेत्र के सिरसा गेट चौक से उमदा जाने वाला गौरव पथ रास्ते पर चार व्यक्ति लूट के शिकार हो गए. एक मोटर साइकिल सवार ने डेढ़ लाख रुपए की लूट की (Fake Cops rob in Bhilai ) है.इस घटना में लुटेरा सीसीटीवी में कैद हो गया (Incident in Bhilai caught on CCTV) है. भिलाई तीन पुलिस जांच में जुट गई है. सिरसा गेट चौक से कुछ ही दूरी पर के पास ठाकुर फ्यूल्स के पास इस घटना को अंजाम दिया गया है.यहां लोगों की आवाजाही के बावजूद लूट की वारदात हुई (robbery in bhilai) है.

लूट के आरोपी की तस्वीर

कैसे हुई लूट :राजनांदगांव जिले के चौकी जालवांधा सिंघौरी गांव के चार युवक दो अलग-अलग मोटर साइकिल पर सवार होकर सरिया खरीदने रायपुर गए थे.वहां उन्होंने बालाजी ट्रेडर्स में सरिया रेट की जानकारी ली इसके बाद चारों भिलाई के लिए निकल पड़े. सभी लोग भिलाई 3 के औद्योगिक क्षेत्र जाने के लिए गौरव पथ के रास्ते जा रहे थे. तभी एक युवक उसके पास आया और खुद को पुलिस बताकर (policeman in bhilai ) गाड़ी रोकने को कहा.इसके बाद बाइक सवार से लाइसेंस मांगा. जिसके बाद हुकुम जंघेल ने लायसेंस दिखा दिया. इसके बाद आरोपियों युवक ने कहा कि बैग में और क्या-क्या है दिखाओ.हुकुम जंघेल कुछ समझ पाता.इससे पहले युवक पैसों से भरे बैग लेकर तेजी से गौरव पथ होते हुए उमदा की तरफ भाग निकला. लूटे गए बैग में डेढ़ लाख रुपए (bhilai crime news) थे.

ये भी पढ़ें- दुर्ग में एसीपी बनकर डॉक्टर से लाखों ठगने वाली गिरफ्तार



सीसीटीवी में आरोपी कैद : दुर्ग एसपी डॉ अभिषेक पल्लव (Durg SP Dr Abhishek Pallav) ने बताया कि '' खुद को पुलिस वाला बताकर लूट की वारदात को अंजाम दी गई है. घटना किसी परिचित वाले के द्वारा की जाने की आशंका जताई गई है. वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज में काले रंग की पैशन प्रो मोटर साइकिल में एक पीले रंग का टी शर्ट पहना युवक नजर आ रहा है. जिसमें लुटेरे युवक की तस्वीर साफ नजर आ रही है. जिसके आधार पर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है. पुलिस आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है.