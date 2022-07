दुर्ग : कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए दुर्ग जिले में कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई (Commencement of covid vaccination by setting up camp in Durg) है. 15 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के तहत छूटे हुए लोगों का टीकाकरण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है. इसके लिए जिले भर में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं. जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है. स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ियों, सार्वजनिक स्थलों के साथ ही धार्मिक स्थलों पर भी शिविर आयोजित किए जा रहे हैं. शनिवार के दिन भिलाई की जामा मस्जिद में भी टीकाकरण शिविर (Vaccination camp in Bhilai Jama Masjid) लगाया गया. शिविर में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने दूसरा तथा बूस्टर डोज लगवाया.

हर किसी को टीकाकरण के लिए प्रेरणा : दुर्ग जिले के टीकाकरण अधिकारी डॉ. दिव्या श्रीवास्तव ने बताया कि ''टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए जिले की चिरायु टीम के साथ एएनएम की भी मदद ली जा रही है. जो व्यापक तौर से कार्य योजना बनाकर कार्य कर रहे (Survey for covid vaccination in Bhilai ) हैं. वहीं जिले भर में हर घर सर्वे कार्यक्रम को भी तेज कर दिया गया है. इस कार्य को क्षेत्र की एएनएम के माध्यम से किया.''

छूटे हुए लोगों को वैक्सीनेशन : लोगों के वैक्सीनेशन स्टेटस का पता लगा रही है और छुटे हुए लोगों को टीके लगाने के लिए प्रेरित कर रही हैं. एएनएम राधिका सिन्हा ने बताया कि '' सर्वे के दौरान लोगों को टीकाकरण के लिए उचित मार्गदर्शन दिया जा रहा है जिसके फलस्वरूप लोग टीके लगवा रहे हैं. टीकाकरण के साथ ही लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए अपील की जा रही है.''