बिलासपुर : आईजी बिलासपुर ने रेंज के जिले में पदस्थ पुलिस अधिकारी, कर्मचारियों और उनके परिजनों की समस्याओं के निराकरण के लिए आईजी कार्यालय में रेंज स्तर पर शुक्रवार को वर्चुअली ‘ऑनलाईन संवाद’ कार्यक्रम आयोजित किया गया. इसमें सरकंडा थाना के एक आरक्षक ने अपने 4 माह के बेटे का लिवर ट्रांसप्लांट करवाने आर्थिक मदद मांगी है. आरक्षक ने ट्रांसप्लांट के लिए 22 लाख रुपए खर्च बताया. जिसमें आईजी (IG Bilaspur Range Ratanlal Dangi) ने मातहत अधिकारियों को आर्थिक मदद करने के निर्देश दिए हैं.

बिलासपुर में आरक्षक के नन्हीं जान को लीवर ट्रांसप्लांट की जरुरत

कैसे होगा पैसों का इंतजाम : बिलासपुर जिला के थाना सरकण्डा में पदस्थ आरक्षक हितेश जोशी (constable of bilaspur sarkanda police station) ने गुजारिश की है कि उसके 4 माह के बच्चे का लीवर ट्रांसप्लांट होना (son of constable in Bilaspur needs liver transplant) है. लिवर ट्रांसप्लांट का इलाज गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में चल रहा है, लीवर ट्रांसप्लांट में करीब 20-22 लाख रूपये का खर्च आएगा. आरक्षक हितेश जोशी के ने उपचार के लिए आर्थिक सहायता दिलाये जाने की गुहार लगाई है.

जल्द मदद का भरोसा : आरक्षक हितेश जोशी को बिलासपुर आईजी रतनलाल डांगी ने जल्द-से-जल्द आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने जाने का आश्वासन दिया है. आईजी ने एआईजी दीपमाला और एसएसपी पारुल माथुर को साथ ही एडिशनल एसपी को निर्देशित किया कि कार्यालय स्तर पर जिन-जिन मदों से आरक्षक को आर्थिक सहायता दी जा सकती है उसकी स्वीकृति करते हुए अन्य माध्यमों से भी आर्थिक सहायता किया जाए.

आईजी ने दिए निर्देश : आरक्षक ने बताया कि लीवर ट्रांसप्लांट में करीब 22 लाख रुपए खर्च आएगा. डॉक्टरों ने उसे रुपयों का इंतजाम करने के लिए कहा है. उसकी बातों को सुनने के बाद बिलासपुर रेंज के आईजी रतनलाल डांगी ने जल्द ही आर्थिक मदद उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया.

समाजसेवी संस्थाओं से मदद की अपील : पुलिसकर्मी के मासूम बच्चे की जान बचाने के लिए पुलिस अधिकारी अपनी ओर से हरसंभव मदद कर रहे (bilaspur police constable need help) हैं. इसके अलावा आरक्षक हितेश जोशी ने मीडिया के माध्यम से समाजसेवी संस्थाओं और अन्य लोगों से मदद की गुहार लगाई है. जिससे आरक्षक के 4 माह के मासूम बच्चे को बचाया जा सके. डॉक्टरों ने जल्द से जल्द लीवर ट्रांसप्लांट कराने को कहा है.