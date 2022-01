बिलासपुर: बिलासपुर पुलिस ने तोरवा इलाके में गुटखा और पान मसाला लूट कांड (Gutkha and pan masala robbery in Bilaspur) में सफलता हासिल की है. जिस ट्रक को चोरों ने निशाना बनाया था. उसे पुलिस ने बरामद (Robbery in Torwa of Bilaspur) कर लिया है. भनेसर गांव से ट्रक बरामद हुआ है. बताया जा रहा है कि इस ट्रक (bilaspur crime news) में गुटखा और पान मसाला भरा था. यह कोरबा की ओर जा रहा था.

पुलिस के मुताबिक इसमें करीब 8 लाख का माल लदा हुआ था. इस दौरान रास्ते में ट्रक को लूट लिया गया. अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है.पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और जांच जारी है. अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है