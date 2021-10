सरगुजा: जशपुर में रविवार को आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में हंगामे के बाद पार्टी की किरकिरी हो रही है. इसके साथ ही जशपुर में हुए घटना के विरोध में सरगुजा में भी विरोध जताया गया. पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष पवन अग्रवाल के साथ धक्कामुक्की मामले को लेकर आधी रात को युवक कांग्रेस ने संसदीय सचिव यू डी मिंज (U D Minj) का पुतला जलाया. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ नगर निगम के मेयर भी उपस्थित रहे.

जशपुर में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन (Congress Workers Conference) में रविवार को हंगामा हो गया था. पूर्व जिलाध्यक्ष (former district president) एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल के सदस्य (Member of Board of Secondary Education) पवन अग्रवाल के भाषण के दौरान उनके हाथों से माइक छीन लिया गया. धक्का-मुक्की हुई और अराजकता का माहौल छा गया.

कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष (Former District President of Congress) एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल के सदस्य (Member of Board of Secondary Education) पवन अग्रवाल ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव (Health Minister TS Singhdew) को लेकर भाषण शुरू कर दिया. इसी बीच संसदीय सचिव यू डी मिंज के समर्थकों ने एक ने उनके हाथ से माइक छीन लिया और स्टेज पर ही धकेलना शुरू कर दिया. दूसरे कार्यकर्ता मंच पर चढ़ गए. फिर मंच पर ही अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पवन अग्रवाल ने भाषण में पार्टी द्वारा उनकी की गई उपेक्षा का जिक्र किया और टीएस सिंहदेव के बारे में बोलने लगे तभी अचानक कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष इफ्तिखार हसन उन्हें मंच पर ही धक्का देते हुए माइक छीन लिया.

जशपुर में कांग्रेस की बैठक में हंगामा, टीएस सिंहदेव के समर्थन में बोलने पर हुआ बवाल

पार्टी में हो रही है उपेक्षा- पवन अग्रवाल

पवन अग्रवाल (Pawan Agarwal) ने आरोप लगाया कि पार्टी में उनकी उपेक्षा की जा रही है. जब वह सिंहदेव (TS Singhdeo) के बारे में बोलने लगे, तभी अचानक कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष इफ्तिखार हसन उन्हें मंच से धक्का देते हुए माइक छीन लिया. वहीं, युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष रवि शर्मा ने कहा कि कांग्रेस एक बड़ा परिवार है. छोटी बातें होती रहती हैं. अगर आयोजन में अनुशासनहीनता की बात आई है तो कार्रवाई की जाएगी.