सरगुजा: होली का त्यौहार आते ही बाजारों की रंगत बढ़ जाती है.क्योंकि त्यौहार का सीधा नाता बिजनेस से हैं. त्यौहारों में बाजारों की रौनक लौटती है. जमकर खरीदी-बिक्री होती है. इस बार होली में जिस चीज का सबसे ज्यादा कारोबार हुआ है वो है शराब का (Record breaking liquor sales in Ambikapur). कहने को तो होली रंगों का त्योहार है. लेकिन बाजार की बिक्री को देखा जाये तो शराब की बिक्री चौंकाने वाली है. होली के मौके पर दुकान बंद से पहले शहर में 93 लाख की शराब बिकी. वहीं बीते तीन दिनों की बात की जाए तो 1 करोड़ 66 लाख का शराब (One crore sixty six lakh liquor sold ) सिर्फ अंबिकापुर जिले में बिक चुकी थी. जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है. विभाग भी इस बात को मान रहा है कि शुष्क दिवस के एक दिन पहले सर्वाधिक शराब की बिक्री हुई है. यानी होली के मौके पर जाम के प्रेमियों ने राज्य सरकार की अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा देकर अपनी होली मनाई है.



शुष्क दिवस के कारण हुई शराब की बिक्री ज्यादा

दरअसल होली के दिन प्रसाशन ने शुष्क दिवस घोषित किया था. ऐसे में इस दिन शराब मिलना मुश्किल था. इसलिए लोगों ने होली के पहले से ही शराब का स्टॉक करना शुरू कर दिया था. होली के दो दिन पहले से होली के बाद तक जिले में जमकर शराब की बिक्री हुई है. सरगुजा में किस तरह शराब प्रेमियों ने अपनी होली मनाई (Liquor lovers celebrate their Holi) है. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महज तीन दिनों में एक करोड़ 66 लाख की शराब जिले में बिकी है. जिले में शहर के गंगापुर, सुभाषनगर, बौरीपारा, लखनपुर, सीतापुर और बतौली में 6 विदेशी शराब दुकान संचालित है. जबकि एक देशी शराब दुकान हैॉ. आबकारी विभाग से मिले आंकड़ों पर नजर डाले तो 16 मार्च को 43 लाख की शराब बिकी है. जबकि होलिका दहन के दिन 17 मार्च को सर्वाधिक 93 लाख रुपए की शराब बिकी. वहीं होली के अगले 19 मार्च को भी 30 लाख रुपए की शराब की बिक्री हुई है. इस तरह तीन दिनों में सरगुजावासी 1 करोड़ 66 लाख की शराब पी गए है. आबकारी विभाग भी मान रहा है कि शुष्क दिवस के पहले होली के दिन रिकार्ड तोड़ शराब की बिक्री(Record sale of liquor before dry day in Ambikapur) हुई है. जबकि इसके पहले नए साल के स्वागत में भी लोग इससे कम शराब सेवन किये थे . इस दिन 47 लाख की शराब बेची गई थी .