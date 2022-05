सरगुजा : अंबिकापुर के पुलिस चौकी मणिपुर में दिनांक 22 मई रविवार को खेत में एक नाबालिग बालिका का नग्न अवस्था में शव मिला था. इस मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है. मामले का खुलासा करते हुये दो आरोपियों को पुलिस ने रायगढ़ जिले से गिरफ्तार किया है. बड़ी बात ये है कि मामले के दोनों आरोपी पति-पत्नी (Know why husband wife became murderer) हैं.



कैसे पकड़े गए आरोपी : रविवार को घटना की सूचना पुलिस अधिकारियों तक पहुंची. जिस पर आईजी सरगुजा अजय यादव (IG Sarguja Ajay Yadav) ने तत्काल आरोपी की गिरफ्तारी के लिये टीम बनाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिये. जिस पर पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने अति. पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला और नगर पुलिस अधीक्षक अखिलेश कौशिक के नेतृत्व में संयुक्त टीम का गठन किया और तत्काल आरोपी को पकड़ने के लिए अधिकारी और कर्मचारियों को निर्देशित किया.



टीम ने आगे क्या किया : घटना स्थल पर साक्ष्य संकलन हेतु जिले के फारेंसिक साइंस के एक्सपर्ट, डॉग स्क्यॉयड एवं फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट को भी बुलाया गया. जांच क्रम में मृतिका की शिनाख्त हो जाने पर आरोपी की धर पकड़ के लिए विशेष टीम छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में रवाना की गई.



कैसे पहुंची आरोपी तक पुलिस : पुलिस ने संदेही आरोपी की पतासाजी के लिए सायबर सेल की भी मदद ली. इस दौरान उसके बैंक डिटेल निकलवाए गए. आरोपियों को पुलिस टीम ने रायगढ़ से पकड़ने में सफलता हासिल की. जिन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर दोनों ने जुर्म स्वीकार किया.आरोपी रेशम लाल राठिया और उसकी पत्नी सीमा राठिया (Accused Resham Lal Rathia and Seema) मृतिका के साथ एक ही जगह पर काम किया करते थे.



क्यों की गई हत्या : घटना के दिन आरोपी रेशम लाल ने पीड़िता के साथ गलत संबंध बनाने को कहा. पीड़िता के मना करने पर आरोपी ने उसके साथ जबरन गलत संबंध बनाए. पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने परिजन और सहेलियों को बताने की बात कही. जिसके बाद आरोपी ने अपने पत्नी के साथ मिलकर मृतिका का गला दबा दिया.



जिले में बढ़ रहे दुष्कर्म : जिले में नाबालिगों के साथ दुष्कर्म की घटना बढ़ रही हैं. हाल ही में एक नाबालिग के साथ 4 लोगों ने दुष्कर्म किया था. बड़ी बात ये थी कि दुष्कर्म करने वाले 4 आरोपियों में से भी एक नाबालिग था. हालांकी पुलिस ने इस मामले में भी सफलता हासिल की और चारों को पकड़ लिया.