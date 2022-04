.

Fire in Patna: मसौढ़ी में 5 बीघा खेत में लगी फसल आग में जलकर खाक, धनरूआ में जलकर राख हुए घर

राजधानी पटना से सटे ग्रामीण इलाकों में अगलगी की घटना से किसान इन दिनों बेहद परेशान हैं. मसौढ़ी के तिनेरी गांव में तकरीबन 5 बीघा खड़ी फसल में आग (Crop caught fire in Masaurhi) लग जाने से लाखों का नुकसान हो गया. किसानों की सालभर की मेहनत आग की बली चढ़ गई. आग इतनी विकराल थी कि बगल के खलिहानों में आग की लपटें पहुंचने से वहां रखे हुए मसूर के हजारों बोझा फसल जलकर खाक हो गए. वहीं, धनरूआ थाना अंतर्गत देवदहा पंचायत के दरियापुर गांव में आग से कई घर जलकर खाक (Many houses caught fire in Dariyapur village) हो गए. सभी गरीबों का आशियाना छिन गया है और अब वो दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं.