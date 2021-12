.

जीवेश मिश्रा का दावा, 'बिहार में 19 लाख रोजगार का लक्ष्य जरूर पूरा होगा'



बिहार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा (Labor Resources Minister Jivesh Mishra) ने दावा किया है कि जिस तेजी से बिहार में युवाओं को रोजगार (Employment to Youth in Bihar) उपलब्ध कराया जा रहा है, हमें भरोसा है कि 5 साल में 19 लाख रोजगार का वादा पूरा हो जाएगा. उन्होंने कहा कि बिहार में आईटी पार्क (IT Park in Bihar) और डाटा सेंटर बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है. ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में ई श्रमिक पोर्टल (E Shramik Portal in Bihar) के माध्यम से अबतक 1 करोड़ 23 लाख असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का निबंधन हो चुका है. श्रम संसाधन मंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य 3 करोड़ 49 लाख का है, जो 31 दिसंबर तक पूरा करने के लिए बिहार का श्रम संसाधन विभाग (Labor Resource Department of Bihar) प्रयासरत है. देखें खास बातचीत...