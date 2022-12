.

आबकारी विभाग की हाजत में दारू पार्टी: चखने के साथ छलकाया जाम, VIDEO ने पहुंचाया हवालात Published on: 3 hours ago

Koo_Logo Versions

पटना के पालीगंज अनुमंडल के आवकारी विभाग (Revenue department of Paliganj subdivision) के हाजत में शराब पार्टी का वायरल वीडियो (Viral video of liquor party) सामने आया है. जहां हाजत के अंदर बड़े आराम से कैदियों के द्वारा शराब का जाम छलकाया जा रहा है. वीडियो (liquor party in custody of excise department in patna) में साफ दिख रहा है कि हाजत के अंदर कैदी खुले आम शराब के साथ अन्य नशे के सामानों का इस्तेमाल कर रहे हैं और सरकार तथा प्रशासन के द्वारा किए जा रहे शराब बंदी के दावों की पोल खोल रहे हैं. गौरतलब है कि पुलिस ने इस मामले में पहले ही दो पुलिसकर्मी सहित सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.