कोचिंग के फेयरवेल में डर्टी डांस: सांस्कृतिक कार्यक्रम की जगह लगवाए अश्लील भोजपुरी गानों पर ठुमके Published on: 15 hours ago

औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद में संचालित नारायण कोचिंग संस्थान (Narayan Coaching Institute In Aurangabad) में फेयरवेल के दौरान डर्टी डांस (Dirty Dance During Farewell In Aurangabad) होने का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जाता है कि कोचिंग संस्थान में आयोजित फेयरवेल कार्यक्रम में जमकर धमाल हुआ. इस दौरान कोचिंग द्वारा भोजपुरी के अश्लील गानों पर जमकर डांस कराया गया. बताया जाता है कि यह कोचिंग संस्थान औरंगाबाद के सिन्हा कॉलेज के पास संचालित होता है. शिक्षा के इस संस्थान से वायरल अश्लील गानों पर डांस के वीडियो से लोग अचरज में हैं. पढ़ें और देखें डर्टी डांस पार्टी में क्या कुछ हुआ..