जमुई की बेटी को मिला दूसरा पैर, अब उछलकर नहीं.. दौड़कर जाएगी स्कूल Published on: 22 minutes ago

जमुई: बिहार के जमुई जिले की 10 वर्षीय दिव्यांग स्कूली छात्रा सीमा कुमारी अब पीठ पर बैग लिए उछलते, कूदते स्कूल नहीं जाएगी. बच्ची को दूसरा पैर (कृत्रिम पैर) भी मिल गया है. इस बात की पुष्टि खुद जमुई डीएम ने की है. शिक्षा विभाग की टीम ने कृत्रिम पैर का ट्रायल (Seema Kumari got prosthetic leg) करवाया. जिसके बाद सीमा को दोनों पैरों से चलवा कर देखा गया. ट्रायल के दौरान सीमा दोनों पैरों से अच्छी तरह चली. जमुई के जिला शिक्षा पदाधिकारी कपिलदेव तिवारी ने सीमा कुमारी को कृत्रिम पैर (Jamui Daughter Seema Got Second Leg) उपलब्ध करवाया. देखें रिपोर्ट-