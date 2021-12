बेतिया: बिहार में पूर्ण शराबंबदी (Completel Prohibition in Bihar) है. इसके बावजूद शराब बेची जा रही है. सूबे में ना तो शराब पीने वालों की कमी है और ना शराब बेचने वालों की. पुलिस शराब तस्करी रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है फिर भी धंधेबाज शराब बेचने से बाज नहीं आ रहे हैं. ताजा घटना पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज की है जहां दो शराब तस्करों को पुलिस (Two Wine Traders Arrest in Narkatiaganj) ने गिरफ्तार किया है.

दरअसल, जिले के नरकटियागंज में शराब कारोबार के खिलाफ चले अभियान (Campaign Against Liquor Trader in Narkatiaganj) में होम डिलीवरी करने वाले दो शराब तस्करों को 35 बोलत विदेशी शराब के साथ पुलिस ने धर दबोचा है. गिरफ्तार शराब तस्कर का नाम अमित कुमार और मिथुन कुमार है. बताया जा रहा है कि नगर के इलेट्रॉनिक मार्केट में ग्राहक की डिमांड पर बाइक से फ्रूटी पैक की डिलीवरी करने गया था. इसी बीच दोनों को पुलिस ने दबोच लिया.

शराब की होम डिलीवरी कर रहे दो युवक गिरफ्तार

बाइक और दोनो धंधेबाजों की तलाशी ली गई तो विदेशी शराब बरामद हुआ. 'दोनों चोरी-छिपे शराब की होम डिलीवरी करते थे. कई बार छापेमारी की गई थी लेकिन हर बार पुलिस को चकमा देने में सफल हो जा रहे थे. गिरफ्तार शराब तस्कर का शहर में एक बड़ा होम डिलीवरी करने का रैकेट है.' - अजय कुमार, थानाध्यक्ष

गौरतलब है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और इसको प्रभावी बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 नवंबर को एक बार फिर से शराबबंदी को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए समीक्षा बैठक की थी. उसके बाद से लगातार मद्य निषेध विभाग और उत्पाद विभाग की टीम के साथ-साथ पुलिस की टीम भी शराब कारोबारियों पर नकेल कसने की कवायद में जुटी हुई है.

बिहार में मद्य निषेध अर्थात् शराब से जुड़ी कोई भी शिकायत टाल फ्री नंबर 15545 पर की जा सकेगी.

