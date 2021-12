दरभंगा: बिहार के दरभंगा जिले के पुलिस अधिकारी अलर्ट मूड में नजर आ रहे हैं. जिले में इन दिनों शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) के खिलाफ अभियान (Liquor Ban Campaign In Darbhanga) चलाया जा रहा है. इस अभियान में समय पर चार्जशीट जमा नहीं करने से खफा एसएसपी ने सिमरा थानाध्यक्ष समेत पांच पुलिसवालों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है. इस सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है.

यूनिवर्सिटी थाना में पदस्थापित दारोगा सुभाष चन्द्र मंडल द्वारा शराब से सम्बंधित केस 254/21 में समय पर चार्ज शीट समर्पित नहीं करने कारण अभियुक्त सीआरपीसी धारा 167 (2) का लाभ मिलने के कारण अभियुक्त को न्यायालय से जमानत मिल गई. इसके अतिरिक्त केस 53/21 में अभियुक्त का पूरा आपराधिक इतिहास कोर्ट में समर्पित नहीं किया. इस लापरवाही के लिए सुभाष चंद्र को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

बहादुरपुर थाना में पदस्थापित जमादार अमित रंजन द्वारा केस 236/21 में समय पर चार्ज शीट समर्पित नहीं करने के कारण अभियुक्त को 167 (2) के लाभ के कारण जमानत मिली. इन्हें भी निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू की गई. इसके साथ ही सिमरी थाना में पदस्थापित जमादार मो. मोइन द्वारा केस 258/21 में समय पर चार्ज शीट समर्पित नहीं करने के कारण अभियुक्त को 167 के लाभ के कारण जमानत मिली. इन्हें भी निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है.

वहीं, सिमरी थानाध्यक्ष हर किशोर यादव द्वारा समय पर केस 152/20 में चार्ज शीट समर्पित नहीं करने के कारण अभियुक्त को 167 के लाभ के कारण जमानत मिली. इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई आरम्भ करते हुए लाइन क्लोज किया जा रहा है. इसके साथ ही वर्तमान में वजीतपुर ओपी प्रभारी नीरज वर्मा लहेरियासराय केस 73/18 में समय पर चार्ज शीट समर्पित नहीं करने के कारण अभियुक्त को 167 के लाभ के कारण जमानत मिली. इन्हें भी निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है.

