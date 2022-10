बगहा: बिहार के बगहा में प्रधानाध्यापक को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया (School Principal Arrested In Bagaha) है. मधुबनी प्रखंड अंतर्गत धनहा थाना क्षेत्र अंतर्गत दिसम्बर 2021 में शराब तस्करी मामले में प्रधानाध्यक सुरेंद्र गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज (FIR Against Principal For Liquor In Bagaha) किया गया था. हेडमास्टर के साथ ही दो अन्य ग्रामीण भी उत्पाद विभाग के हत्थे चढ़े हैं, जिन्हें जेल भेज दिया गया है.

हेडमास्टर समेत 10 लोग गिरफ्तार: यह मामला बिहार यूपी बॉर्डर के दहवा का है. जहां राजकीय बुनियादी विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुरेंद्र प्रसाद सहित शराब के नशे में कुल 10 लोगों को उत्पाद विभाग अधीक्षक मनोज सिंह ने अपनी टीम के साथ गिरफ्तार किया है. इस मामले में उत्पाद अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि इंस्पेक्टर रुपेश यादव और सब इंस्पेक्टर ममता कुमारी के नेतृत्व में उत्पाद विभाग ने जांच अभियान चलाया. जिसके तहत बिहार यूपी सीमा के दहवा से कुल 10 लोगों को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया.

उत्पाद अधीक्षक ने आगे बताया कि इस मामले में जांच के दौरान जानकारी मिली है कि इसके पहले भी 05 दिसम्बर 2021 को विद्यालय के प्रधानाध्यापक को शराब तस्करी के साथ साथ नशे के मामले में जेल भेजा जा चुका है. इसके साथ ही शराब कारोबार मामले में 2011 से जुड़ा हुआ है.

वहीं इस कार्रवाई में प्रधानाध्यापक सुरेंद्र प्रसाद के साथ तमकुहा गांव निवासी बिजली साह, बगहवा गांव निवासी सुदर्शन मुसहर को शराब के नशे में जेल भेजा गया. बताया जाता है कि धनहा थाना के दहवां बाजार में उनका घर है. जहां प्रधानाध्यापक को शराब बेचने के मामले में 4 दिसंबर 2021 को बेचने के मामले में गिरफ्तार किया था. वहीं घर पर छापेमारी के समय कुल 4.5 लीटर वाले 25 बोतल शराब बरामद की गई थी. जिसके बाद कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया था.



"इंस्पेक्टर रुपेश यादव और सब इंस्पेक्टर ममता कुमारी के नेतृत्व में उत्पाद विभाग ने जांच अभियान चलाया. जिसके तहत बिहार यूपी सीमा के दहवा से कुल 10 लोगों को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया."- मनोज कुमार सिंह, उत्पाद अधीक्षक, पश्चिमी चंपारण

