बेगूसराय: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) के बावजूद शराब की तस्करी (Liquor Smuggling In Begusarai ) धड़ल्ले से हो रही है. पुलिस लगातार तस्करों पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है. इसी कड़ी में बेगूसराय में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब कारोबारियों के साथ-साथ बड़ी संख्या में नशेड़ियों (Liquor Smugglers Arrested In Begusarai ) को गिरफ्तार किया है.

बेगूसराय में 102 शराबी गिरफ्तार : बेगूसराय उत्पाद विभाग शराब और शराबियों पर अंकुश लगाने के लिए लिए लगातार छापेमारी कर रही है और इसी कड़ी में पिछले दो तीन दिनों में उत्पाद विभाग ने कुल 102 लोगों को गिरफ्तार (102 People Arrested In Begusarai ) कर जेल भेजा है. गिरफ्तार लोगों में 81 लोग शराब के नशे में पाए गए थे. वहीं 21 ऐसे व्यक्ति थे जो शराब के कारोबार से लिप्त थे. जिनका काम जगह-जगह घूमकर शराब की बिक्री करना था.

शराब कारोबारियों और नशेड़ियों में हड़कंप: उत्पाद अधीक्षक अविनाश प्रकाश ने बताया कि बिहार में लागू शराबबंदी कानून के बीच शराब के कारोबारियों के द्वारा कानून को नजरअंदाज कर शराब पीने और बेचने का काम किया जा रहा है. वहीं उत्पाद विभाग ने भी इन पर अंकुश लगाने के लिए पूरी तरह कमर कस ली है और लगातार कारवाई की जा रही है. फिलहाल उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई से शराब कारोबार से जुड़े लोगों के साथ साथ नशेड़ियों में भी हड़कंप मचा हुआ है.

"प्रत्येक सप्ताह 2 जिलों को लक्ष्य करके कार्रवाई की जाती है. इस सप्ताह बेगूसराय और समस्तीपुर के उत्पाद विभाग की संयुक्त कार्रवाई में जिले के अलग-अलग हिस्सों से गिरफ्तारी की गई है. यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी."- अविनाश प्रकाश, उत्पाद अधीक्षक, बेगूसराय





बिहार में शराबबंदी कानून: बता दें कि 2016 से बिहार में शराबबंदी कानून (Bihar Prohibition and Excise Act 2016) लागू है. 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं से शराबबंदी का वादा किया था. इसका एक उद्देश्य घरेलू हिंसा को रोकना था. चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अपना वादा निभाया. एक अप्रैल 2016 बिहार निषेध एवं आबकारी अधिनियम के तहत बिहार में शराबबंदी लागू कर दी गई. तब से सरकार के दावे के बावजूद शराब की तस्करी और बिक्री धड़ल्ले से हो रही है. इसका प्रमाण शराब की बरामदगी और इस धंधे से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी है.