पश्चिम चंपारण (बगहा): बिहार के पश्चिम चंपारण में भीषण सड़क हादसा (Road Accident In West Champaran) हुआ है. वाल्मीकिनगर के लवकुश घाट से कौलापुर नवलपुर शादी समारोह में शामिल होने जा रहे एक परिवार के चार लोगों की सड़क हादसे में मौत (Four died in road accident in Bagaha) हो गई है जबकि चार गम्भीर रूप से घायल हैं. बताया जा रहा है कि ये सभी वाल्मीकिनगर के लवकुश घाट मुहल्ले के रहने वाले हैं और बेतिया के नवलपुर में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे.

सुबह 5 से 6 बजे के बीच हुआ हादसा : यह हादसा विटीआर जंगल के बीच हरदिया चाती के पास हुआ है. अनियंत्रित कार नौरंगिया के खैरवा टोला के समीप पेड़ से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी में सवार दो लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि छह लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया जहां दो बच्चियों की भी मौत हो गई. वहीं चार लोग अब भी इलाजरत हैं. घटना सुबह 5 से 6 बजे के बीच की है.

गाड़ी में सवार थे 8 लोग : जानकारी के मुताबिक कैलापुर निवासी उदयनारायण सहनी के यहां शादी थी, लिहाजा बेटा नागमणि, ड्राइवर रामबाबू के साथ खुद कार से बहन को बुलाने आया था. कार में उसकी बहन और भांजियों समेत 8 लोग बैठे थे. घटना के बाद चालक रामबाबू और नागमणि की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो बच्चियों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया.

जंगल की तरफ गए लोगों ने पुलिस को दी सूचना : घटना के काफी देर बाद जंगल की तरफ गए लोगों ने नजारा देखा और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही नौरंगिया थानाध्यक्ष राजेश झा मौके पर पहुंचे और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचवाया. साथ ही उनके परिजनों से सम्पर्क साध उन्हें सूचित किया. घटना के बाद इलाके में कोहराम मच गया है.

''तेज रफ्तार वाहन जंगल में एक मोटे पेड़ से टकरा गया. उसमें सवार सभी 8 लोग जंगल मे बिखरे पड़े थे. मौके पर पहुंच पुलिस ने 6 को अस्पताल पहुंचाया जबकि दो की स्पॉट डेथ हो गई थी.''- वेदानंद सिंह, एएसआई, नौरंगिया

