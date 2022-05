पटना: राजधानी पटना के एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी. हादसे में स्कूटी पर पति की मौके पर ही मौत (One People Died In Road Accident In Patna) हो गयी. वहीं पत्नी और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है. घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में जारी है. हादसा रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र के कृष्णा निकेतन स्कूल मोड़ के पास की है. बताया जा रहा है मृतक बच्चे को स्कूल से लेकर घर जा रहा था. इस दौरान दुखद हादसा हो गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

ट्रक में तोड़फोड़ः घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने ट्रक में तोड़फोड़ कर जमकर हंगामा किया. मृतक की पहचान अनिल कुमार मिश्र के रूप में की गयी है. ट्रैफिक दारोगा अर्जुन सिंह ने बताया कि अनिल कुमार मिश्र अपने पत्नी के साथ स्कूटी से बच्चे को लाने जा रहे थे. स्कूल से बच्चे को लेकर आने के दौरान हादसा हो गया. हादसे में एक स्कूटी चालक की मौत हो गयी है. शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है.

ट्रक चालक फरारः हादसे के बाद मौके से ट्रक चालक बचकर निकल गया. पुलिस ने बताया कि ट्रक को जब्त कर लिया गया है. ट्रैफिक दारोगा अर्जुन सिंह ने बताया कि ट्रक चालक की पहचान की जा रही है. मृतक के परिजनों के बयान पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है.

