पश्चिमी चंपारण: पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया में 15 किलो गांजा जब्त (Police recovered 15 kg of ganja) किया है. मामला बेतिया के साठी गांव का है जहां पुलिस ने छापेमारी कर लावारिस हालत में 15 किलो गांजा बरामद किया है. जब्त गांजे की कीमत डेढ़ लाख (Value of recovered ganja is 1.5 lakh) आंकी जा रही है. साठी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है.

ये भी पढ़ें- पश्चिमी चंपारण: जहरीली शराब से 15 की संदिग्ध मौत के बाद एक्शन में पुलिस

नरकटियागंज के साठी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 15 किलो गांजा साठी गांव से बरामद किया है. इस मामले में थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि साठी गांव निवासी आकाश साह के घर के पास लाल रंग के प्लास्टिक में दो पैकेट गांजा तस्करों ने छुपा रखी है. सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष के साथ अन्य पुलिस पदाधिकारियों ने सूचना वाली जगह पर पहुंचकर खोजबीन शुरू कर दी.

जांच के क्रम में देखा कि पुआल के नीचे छिपाकर दो प्लास्टिक के पैकेट रखे गए थे, जिसे बरामद कर पुलिस थाने ले आई. जांच के बाद पता चला कि जब्त पदार्थ गांजा है. जिसका वजन लगभग 15 किलो है. जब्त गांजे का बाजार मूल्य करीब डेढ़ लाख बताया जा रहा है. मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए तस्कर को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी.

नोट- अगर आपको शराब की अवैध खरीद-बिक्री या उपभोग की जानकारी मिलती है तो मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के टॉल फ्री नंबर 15545 एवं 18003456268 पर कॉल कर शिकायत करें.

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP