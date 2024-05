ETV Bharat / state

मुजफ्फरपुर में पूर्व पार्षद विजय झा गिरफ्तार, हिरासत में पत्नी, IT की कार्रवाई के दौरान कैश-गोल्ड, हथियार और शराब जब्त - IT ACTION IN MUZAFFARPUR

By ETV Bharat Bihar Team Published : 23 hours ago | Updated : 22 hours ago

पूर्व पार्षद विजय झा ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में शनिवार देर रात पूर्व पार्षद विजय झा की गिरफ्तारी कर ली गई. इस दौरान उसके घर के बाहर बड़ी संख्या में भीड़ भी जुटी रही. जिस वजह से बड़ी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई, आखिरकार देर रात विजय झा को गिरफ्तार कर लिया गया. उसके ठिकानों से हथियार, शराब, कैश समेत कई दस्तावेज मिले हैं. जबकि उनकी पत्नी सीमा झा को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उसकी तबीयत बिगड़ने पर पुलिस अभिरक्षा में इलाज चल रहा है. उसके खिलाफ हथियार, शराब समेत अन्य मामले में एफआईआर दर्ज हो सकती है.



जांच के दौरान मिले करोड़ों के दस्तावेज: बता दें कि पूर्व वार्ड पार्षद विजय झा के आवासीय और व्यावसायिक कार्यालयों पर आयकर विभाग की छापेमारी शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रही. इस दौरान टीम ने उसके पुराने बाजार स्थित विवाह भवन के कार्यालय से भी जमीन में निवेश से जुड़े 50 दस्तावेज बरामद किए. पहले दिन आवास पर जमीन में निवेश से जुड़े करोड़ों के दस्तावेज मिले थे. शुक्रवार को विजय झा के बैंक लॉकर से सोने के बिस्कुट भी मिले हैं, जिन्हें जब्त कर अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं. लॉकर से मिले सोने के बिस्कुट: सूत्रों के अनुसार संयुक्त निदेशक (अनुसंधान) में टीम ने आवासीय कार्यालय के अलावा विवाह भवन की तलाशी ली. टीम ने विजय झा से मिली जानकारी के आधार पर कई बैंक शाखाओं से जानकारी जुटाई. इसी दौरान सेंट्रल बैंक की एक शाखा में उसके लॉकर से सोने के 400 ग्राम बिस्कुट मिले. इसके अलावा विवाह भवन स्थिति कार्यालय में छापेमारी कर रही टीम को वहां विदेशी शराब की पांच बोतलें हाथ लगी, जिन्हें स्थानीय उत्पाद अधिकारियों को सौंप दिया गया है. माफियाओं से संबंध होने की आशंका: छापेमारी में बड़ी संख्या में मिले दस्तावेजों को देख विजय झा के भूमि माफियाओं से संबंध होने की आशंका जताई जा रही है. आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि विजय झा द्वारा दिए गए आयकर के आंकड़ों से कई गुणा ज्यादा की रकम का निवेश उसके द्वारा किया गया है. पूछताछ में दी गई जानकारी के सत्यापन के बाद ही करोड़ों रुपये निवेश के स्रोत का पता चल पाएगा. इधर सूत्रों ने बताया कि आवासीय परिसर पर छापेमारी शनिवार देर रात तक जारी रही. इसके बाद उसकी गिरफतारी हुई. उत्पाद थानेदार शिवेंद्र कुमार ने बताया कि मामले में उत्पाद थाने में एफआईआर दर्ज की जाएगी. "मुशहरी थाना पुलिस ने कोठिया स्थित विजय झा के निजी स्कूल से हथियार जब्ती में उप प्राचार्य महमदपुर निवासी आदर्श प्रियदर्शी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है. मुशहरी थाना के पीएसआई तेज प्रकाश सिंह के बयान पर दर्ज एफआईआर में आदर्श प्रियदर्शी के अलावा स्कूल निदेशक विजय झा, उसकी पत्नी सीमा झा व प्राचार्य अविनाश कुमार को भी नामजद किया गया है."- शिवेंद्र कुमार, उत्पाद थानेदार पढ़ें-मुजफ्फरपुर में इनकम टैक्स का छापा, पूर्व वार्ड पार्षद के ठिकानों पर रेड - IT Raid In Muzaffarpur

