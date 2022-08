बगहा: बिहार के बगहा में (Crime In Bagaha ) आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. बेखौफ अपराधी खुलेआम पुलिस को चुनौती देते हुए लूट, हत्या जैसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला बगहा के बथवरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत महुआ मकरी से सामने आया है. बथवरिया थाना अंतर्गत सेंट्रल बैंक के सीएसपी संचालक ( Loot From CSP Operator In Bagaha) से 2 लाख 89 हजार रुपये (Loot In bagaha) समेत मोबाइल की लूट की गई है.

सीएसपी संचालक से लूटपाट: बथवरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत महुआ मकरी के बीच लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है. जहां, पुल के समीप हथियार से लैस अज्ञात अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है. सीएसपी संचालक ने आवेदन देकर पुलिस को घटना की जानकारी दी है. आवेदन में कहा गया है कि आर्म्स का भय दिखाकर अपराधियों ने नकदी व मोबाइल की लूट की.

हथियार के बल पर लूट: बता दें कि सीएसपी संचालक शत्रुघ्न कुमार यादव पैसे लेकर जा रहे थे. उसी बीच महुआ मकरी पुल के पास सुनसान जगह पर बाइक पर सवार दो अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर उन्हें रुकने को कहा. साथ ही अपराधियों ने सीएसपी संचालक को गोली मारने की भी धमकी दी. उसके बाद लूट की घटना को अंजाम देकर बाइक सवार अपराधी आराम से मौके से भाग गए.

जांच में जुटी पुलिस: सूचना मिलते ही बथवरिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने इस दौरान सीएसपी संचालक से पूछताछ भी की. संचालक से मिले सुराग के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है. सीएसपी संचालक ने बताया कि उसपर हथियार तान दिया गया. जिसके बाद उसने पैसा दे दिये. फिर अपराधियों ने मोबाइल भी छीन लिया और बाइक की चाबी भी ले ली.

"पैसा लेकर जा रहे थे. तभी पुल के पास अपराधियों ने मुझ पर पिस्तौल तान दिया और पैसे लूट लिए. फिर कहा कि मोबाइल भी दो. बाइक से सभी अपराधी निकल गए."- शत्रुघ्न कुमार यादव, सीएसपी संचालक