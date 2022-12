बेतिया: बिहार के बेतिया नगर निगम (Bettiah Municipal Corporation) मेयर गरिमा देवी सिकारिया (Mayor Garima Devi Sikariya) को हराने के लिए पूर्व उपमुख्यमंत्री रेणु देवी (Former Deputy CM Renu Devi) के साथ भाजपा के दिग्गज नेताओं ने गली-गली वोट मांगे थे. जनता ने भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं को नकार कर उन्हें करारा जवाब दिया है. बेतिया नगर निगम चुनाव में पूर्व उपमुख्यमंत्री रेणु देवी की बहू को करारी हार मिली हैं. उन्हें मात्र दस हजार वोट मिले हैं. पूर्व उपमुख्यमंत्री की बहू सुरभि घई को 62 हजार वोट से करारी हार मिली हैं. बेतिया का बदलापुर जनता ने सूद समेत बीजेपी को नेवता लौटाया है.

बेतिया नगर निगम चुनाव में गरिमा देवी सिकारिया को मिली जीत : गौरतलब है कि बेतिया नगर निगम चुनाव में डिप्टी सीएम रेणु देवी की बहू सुरभि घई और पूर्व नगर परिषद की चेयरमैन गरिमा देवी सिकारिया में आमने-सामने की टक्कर थी. गरिमा सिकारिया के साथ कोई बड़ा चेहरा नहीं था. जबकि सुरभि घई के साथ खुद बिहार की पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी और बीजेपी के बड़े-बड़े दिग्गज साथ में थे. पहले राउंड की गिनती से ही गरिमा देवी सिकारिया ने बढ़त बना ली थी. गरिमा देवी सिकारिया की जीत बेतिया विधानसभा के लिए बहुत बड़ा मायने रखती है. जो आगे की दशा और दिशा तय करेगी. गरिमा सिकारिया पर सभी की नजर है.

बिहार नगर निकाय चुनाव के नतीजे घोषित : बता दें कि आज का दिन बिहार के लिए अहम होगा. बिहार नगर निकाय के दूसरे चरण की मतगणना (Second Phase Of Municipal Election Result In Bihar) जारी है. पटना के अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज को मतगणना स्थल बनाया गया है. 8 बजे से मतगणना जारी है. बिहार के निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने बताया कि कहा कि स्ट्रॉन्ग रूम में डिजिटल लॉक लगा हुआ है. इसकी हर पल की अपडेट डिजिटल लॉक से प्रत्याशियों और प्रशासनिक अधिकारियों (Municipal Election Live result) को मिलती रही है. डिजिटल लॉक से चुनाव में पारदर्शिता आती है.

बिहार के 17 नगर निगम के मेयर-डिप्टी मेयर का रिजल्ट: बिहार नगर निकाय के दूसरे चरण की मतगणना (Second Phase Of Municipal Election Result In Bihar) अब आखिरी दौर में पहुंच चुकी है. वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से हो रही है. नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं. नगर निगम चुनाव के सबसे महत्वपूर्ण पद मेयर के पोस्ट में सबकी नजर टिकी हुई है. ऐसे में आइए जानते हैं मेयर का चुनीव जीतने वाले प्रत्याशियों के (Bihar Nagar Nigam Mayor List) बारे में- आरा नगर निगम से इंदू देवी ने मेयर और पूनम देवी ने डिप्टी मेयर का चुनाव जीत लिया है. गया से गणेश पासवान मेयर चुने गए हैं तो वहीं चिंता देवी को डिप्टी मेयर चुन लिया गया है.

मेयर के पद पर सबकी नजर : भागलपुर की बात करें तो यहां से डॉक्टर वसुंधरा लाल मेयर और डॉक्टर सलाउद्दीन को डिप्टी मेयर चुना गया है. पूर्णिया में विभा कुमारी ने मेयर पद पर कब्जा किया है. वहीं मुजफ्फरपुर नगर निगम के परिणाम भी आ चुके हैं मेयर राकेश कुमार और मोनालिशा को डिप्टी मेयर चुना गया है. पूर्वी चंपारम के मोतिहारी नगर निगम से प्रीति गुप्ता मेयर और लालबाबू गुप्ता डिप्टी मेयर के पद पर काबिज हुए हैं. सीतामढ़ी से विशाल कुमार मेयर बने हैं. मुंगेर नगर निगम की बात करें तो कुमार देवी मेयर और तुषार को डिप्टी मेयर चुना गया है.कटिहार से उषा देवी मेयर चुनीं गईं हैं.

समस्तीपुर के परिणाम ने सबको चौंकाया: कुछ निगम के परिणामों ने सबको चौंकाया है उन्हीं में से एक है समस्तीपुर नगर निगम. विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी की पत्नी संध्या हजारी यहां से चुनाव हार गईं हैं. समस्तीपुर मेयर के पद पर अनीता राम ने जीत दर्ज की है. उन्होंने विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी की पत्नी को हरा दिया है. अनिता राम नगर परिषद की पूर्व चेयरमैन रह चुकी (nagar nigam in bihar) हैं. वहीं डिप्टी मेयर के पद पर रामबालक पासवान ने जीत दर्ज की है.

बेतिया से पूर्व डिप्टी सीएम की बहू की हार: वहीं बेतिया नगर निगम से गरिमा सिकारिया की बंपर जीत हुई है. गरिमा सिकरिया ने शुरू से ही बढ़त बनाई हुईं थीं. उन्होंने बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री रेणु देवी कि बहु सुरभि घई को हराया हैं. 75 हजार से अधिक प्रचण्ड मत पाकर गरिमा देवी सिकारिया मेयर बनी हैं.