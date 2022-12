पटनाः आज का दिन बिहार के लिए अहम होगा. बिहार नगर निकाय के दूसरे चरण की मतगणना (Second Phase Of Municipal Election Result In Bihar) है. पटना के अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज को मतगणना स्थल बनाया गया है. 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी. बिहार के निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने बताया कि कहा कि स्ट्रॉन्ग रूम में डिजिटल लॉक लगा हुआ है. इसकी हर पल की अपडेट डिजिटल लॉक से प्रत्याशियों और प्रशासनिक अधिकारियों (Municipal Election Live result) को मिलती रही है. डिजिटल लॉक से चुनाव में पारदर्शिता आती है.

नगर निकाय की मतगणना की तैयारी पूरी: दीपक प्रसाद के अनुसार रिजल्ट अपडेट के लिए ओसीआर (Optical charecter recognition) का यूज कर रहे हैं. ओसीआर के द्वारा बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के ऑटोमेटिक रिजल्ट जनरेट होगा. इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है. रिजल्ट जो आएंगे उसे साइट पर देखा जा सकता है. काउंटिंग हॉल में मीडिया सेंटर रहेगा. प्रत्याशियों और उनके एजेंट के बैठने की व्यवस्था भी की गई है.

"इस बार के मतगणना में नई तकनीक के माध्यम से मतगणना की जाएगी. इसबार ओसीआर टेक्नॉलिजी के द्वारा मतगणना की जाएगी. इस बार 11 राउंड में मतगणना को खत्म किया जाएगा. मुख्य पार्षद, उपमुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद के मतों की गिनती के लिए अलग अलग हॉल बनाया गया है जहां काउंटिंग होगी. "- दीपक प्रसाद,निर्वाचन आयुक्त, बिहार

सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम : पटना नगर निगम की मेयर पद को लेकर सरगर्मियां अपने चरम पर हैं. तमाम राजनीतिक दलों का फोकस मेयर के पद (patna mayor candidate list) पर है. दूसरे चरण की मतगणना के लिए राज्य निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा की व्यवस्था की गयी है. राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से लाइव वेबकास्टिंग व्यवस्था की गई है. मतगणना को निष्पक्ष और पारदर्शी कराने के लिए सभी मतगणना केंद्रों पर ओसीआर टेक्नोलॉजी स्थापित किया गया है. मतगणना के संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियो ग्राफी कराई जाएगी. पटना के अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज को मतगणना स्थल बनाया गया है. वहीं पर मतों की गिनती की जाएगी.

पटना का मेयर?: राजधानी पटना सहित 17 नगर निगम (Patna Nagar Nigam Election 2022) में मेयर पद के लिए 28 दिसंबर को वोट डाले गए. वोटिंग का प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं रहा. खासकर पटना में मेयर पद के लिए 32 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की थी. दलीय अधार पर चुनाव नहीं होने के बावजूद सभी दलों की नजर मेयर, उपमेयर और वार्ड पार्षद पर है. खासकर पटना मेयर की बात करें तो सभी दलों ने अपने पार्टी नेताओं पर अपरोक्ष रूप से ताकत लगाई है. उम्मीदवारों को भरोसा है कि जनता उनके साथ है. ऐसे तो दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहा है लेकिन सभी दलों की कोशिश है कि उनके नेता ही मेयर पद पर काबिज हो. जहां बीजेपी के तरफ से सीता साहू हैं तो आरजेडी के नेता और पूर्व मेयर अफजल इमाम की पत्नी महजबी भी चुनाव में भाग्य आजमा रही हैं. जदयू की तरफ से व्यवसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कमल नोपानी की पत्नी सरिता नोपानी चुनाव मैदान में हैं.

सीता साहू और महजबी के बीच मुख्य मुकाबला: पटना मेयर (patna mayor name) का पद आधी आबादी के लिए रिजर्व है और इसलिए इस पर विशेष रूप से नजर है. क्योंकि नगर निकायों में 50% आरक्षण की व्यवस्था नीतीश कुमार ने ही की थी लेकिन प्रमुख दलों के एक से अधिक के नेता के कूदने के कारण दलों के लिए भी किसी एक समर्थन करना आसान नहीं है. बावजूद इस चुनाव में सीता साहू, मजहबी, सरिता नोपानी, पिंकी यादव, विनीता सिंह, रीता रस्तोगी और माला सिन्हा प्रत्याशियों की चर्चा है लेकिन मुख्य मुकाबला सीता साहू और अफजल इमाम की पत्नी मजहबी के बीच ही तय माना जा रहा है. ऐसे प्रत्याशियों को उम्मीद है कि जनता उन्हें ही चुनेगी.

मैदान में कुल इतने प्रत्याशी: दूसरे चरण में प्रत्याशियों की कुल संख्या 11127 है. जिसमें 5154 पुरुष और 5973 महिला उम्मीदवार शामिल हैं. 5154 पुरुष अभ्यर्थियों में वार्ड पार्षद के लिए 4345, उप मुख्य पार्षद पद के लिए 443, मुख्य पार्षद पद के लिए 366 प्रत्याशी शामिल हैं. 5973 महिला अभ्यर्थियों में वार्ड पार्षद पद के लिए 5085, ओपन पार्षद पद के लिए 392 और मुख्य पार्षद पद के लिए 496 शामिल हैं. साथ ही इस चरण में कुल 14 वार्ड पार्षद अभ्यर्थी निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं.