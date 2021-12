पश्चिमी चंपारण (बेतिया): देश के अन्य राज्यों में एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं. बिहार में भी दिसंबर के (Increase Of Corona Cases In Bihar) महीने में कोरोना के मामलों में काफी इजाफा हुआ है. इसी को लेकर नरकटियागंज के अनुमंडलीय अस्पताल में कोरोना के संभावित तीसरी लहर (Third Wave Of Corona) को लेकर तैयारियां तेज कर दी गयी है. सिविल सर्जन ने अस्पताल का निरीक्षण कर ऑक्सीजन प्लांट और कोविड अस्पताल में बेडों को दुरुस्त करने का आवश्यक दिशा निर्देश दिया. कोरोना के (New Variant Of Corona) नए वेरिएंट को लेकर अस्पताल को अलर्ट मोड पर रखा गया है.

ये भी पढ़ें- Bihar Corona Update: बिहार में हुआ कोरोना विस्फोट, 24 घंटे में मिले 77 नए मरीज, गया-पटना बना हॉट स्पॉट

वहीं, नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल में अब ऑक्सीजन पाइप लाइन के माध्यम से 24 घंटे बेड पर मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया होगी. पाइप लाइन से आपूर्ति होने वाले ऑक्सीजन प्लांट की सिविल सर्जन ने जांच की. अस्पताल प्रशासन को मरीजों के आवश्यकतानुसार बेड मुहैया कराने को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिया. हालांकि, अनुमंडलीय अस्पताल में विगत एक साल से पाइप लाइन से ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर काम किया जा रहा था. मरीजों को अब बेड पर ऑक्सीजन की किल्लत नहीं उठानी पड़ेगी.

कोरोना को लेकर सिविल सर्जन ने किया निरीक्षण

सिविल सर्जन वीरेंद्र चौधरी ने निरीक्षण के दौरान अस्पताल के प्रभारी समेत चिकित्सा पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि, कोरोना एवं उसका नया वेरिएंट का मामला फिर बढ़ रहा है. जिसको देखते हुए अस्पताल को अलर्ट मोड में रहना होगा और ऑक्सीजन पाइप लाइन के माध्यम से प्लांट में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए. मरीजों को जरूरत पड़ने पर नियमित ऑक्सीजन मुहैया कराना अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी है.

ये भी पढ़ें- कोरोना संक्रमण के चलते पटना हाईकोर्ट में प्रवेश सीमित, नोटिस जारी

अस्पताल के निरीक्षण के दौरान सिविल सर्जन वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि, अनुमंडलीय अस्पताल में बने आइसोलेशन वार्ड के सभी बेड को ठीक करने का निर्देश दिया, लगभग 100 बेड अस्पताल में उपलब्ध हैं, उसको और बेहतर ढंग से तैयार रखें ताकि, जरूरत पड़ने पर समय पर काम आ सकें.



विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP