बगहा: पश्चिम चंपारण के बगहा में एएसआई और होमगार्ड (ASI and Home Guard Jawan Clashed in Bagaha) के जवान बीच सड़क पर आपस में भिड़ गए. जिसके बाद उनका झगड़ा देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ जुट गई. मामला सामने आने के बाद एसपी ने होमगार्ड जवान को लाइन हाजिर (Home Guard Jawan Line Spot in Bagaha) कर जांच का आदेश दे दिया है.

मिली जानकारी के अनुसार बगहा के छतरौल चौराहे पर ड्यूटी कर रहे दो पुलिसकर्मी आपस में महज इस बात के लिए उलझ गए क्योंकि एएसआई ने होमगार्ड को अच्छे से ड्यूटी करने की नसीहत दी. होमगार्ड को एएसआई की यह बात नागवार गुजरी कि वह निर्देश देने वाला कौन होता है. इसको लेकर दोनों में तू-तू, मैं-मैं होने लगी और लोगों की काफी भीड़ जुट गई. लोगों ने इसका एक वीडियो भी बना लिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया. इसकी सूचना पर नगर थानाध्यक्ष आनंद कुमार सिंह मौके पर पहुंचे.

'जानकारी मिलते ही मैं छतरौल गया. मामले की छानबीन की गई. होमगार्ड जवान शम्भू यादव को कमान देकर पुलिस लाइन भेज दिया गया है.' - आनंद कुमार सिंह, नगर थानाध्यक्ष

वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि वाहनों से अवैध वसूली में पैसे के बंटवारे को लेकर उनका आपस में झगड़ा हुआ था.

'मामला मेरे संज्ञान में आया है. एसडीपीओ को मामले की जांच का निर्देश दिया गया है. जांच के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.' -किरण कुमार गोरख जाधव, एसपी

