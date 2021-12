मुजफ्फरपुरः बिहार के मुजफ्फरपुर में भयंकर विस्फोट (Blast in Kurkure Noodles factory in Muzaffarpur) हुआ है. जिले के बेला औद्योगिक क्षेत्र में कुरकुरे और नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर फटने (Boiler Blast In Muzaffarpur) के कारण अब तक पांच लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. बताया जा रहा है कि इस हादसे में काफी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं. मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है.

इसे भी पढ़ें- Road Accident In Hazaribag: गैस टैंकर पलटने से 3 जिंदा जले, 10 किलोमीटर का इलाका सील

"नूडल्स फैक्ट्री के बॉयलर में विस्फोट हुआ है. काफी तेज आवाज के साथ यह विस्फोट हुआ है. इसके चलते आसपास की फैक्ट्रियों की दीवारें क्रैक कर गई हैं. इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है. 6 लोग घायल हो गए हैं. घायल लोगों का इलाज एसकेएमसीएच में कराया जा रहा है. मामले की जांच की जा रही है."- प्रणव कुमार, डीएम, मुजफ्फरपुर

हादसे के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक बॉयफर फटने की आवाज इतनी तेज थी कि इसे घटनास्थल से पांच किलोमीटर दूर तक सुनी गई. धमाके के कारण पास का चूड़ा और आटा मिल भी ध्वस्त हो गया. आनन फानन में स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को दी है, जिसके बाद मौके पर अग्निशामक 5 गाड़ियां पहुंचकर आग बुझाने में जुटी है. मरने वालों की फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई है.

जिलाधिकारी ने पांच लोगों की मौत की पुष्टि की

इसे भी पढ़ें- मुजफ्फपुर में ट्रक से 360 कार्टन शराब जब्त, नये साल के जश्न में खपाने की थी योजना

स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस बल लोगों का रेस्क्यू करने में जुटे हैं. हादसे के वक्त फैक्ट्री में कितने लोग काम कर रहे थे, इसकी जानकारी नहीं है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP