बेतिया: बिहार में उत्पाद विभाग की टीम शराबबंदी (liquor ban in bihar) कानून को लागू करवाने के लिए लगातार छापेमारी अभियान चला रही है. जिसके कारण लगातार शराब तस्करों, शराब कारोबारियों, और शराबियों की गिरफ्तारी भी की जा रही है. ताजा मामला बेतिया का (liquor case in Bettiah) है. जहां उत्पाद विभाग की टीम ने सघन छापेमारी अभियान बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में शराब के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया (7 people arrested by excise department in Bettiah) है. जिसमें एक महिला कारोबारी भी शामिल है.

ड्रोन कैमरे की मदद से हुई शराब की बरामदगी: उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर मोहम्मद सगीर ने बताया कि शराब को लेकर छापेमारी की गई है. छापेमारी में कुढीया कोठी से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. जबकि साठी से 3 और नरकटियागंज से एक युवक को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार लोगों में एक महिला तस्कर भी शामिल है. छापेमारी अभियान लगातार जारी रहेगा. किसी भी कीमत पर शराब कारोबारियों को बख्शा नहीं जाएगा.

"नरकटियागंज के पोखरा चौक पर सघन छापेमारी की गई. छापेमारी में ड्रोन कैमरे की मदद ली गई है. पोखरा चौक पर छापेमारी के दौरान 7 पेटी विदेशी शराब और 15 लीटर चुलाई शराब जब्त किया गया है. पोखरा चौक स्थित विदेशी शराब की पेटियां तस्करों द्वारा झाड़ी में छुपा कर रखा गया था. ड्रोन कैमरे की मदद से शराब की बरामदगी की गई है." :- मोहम्मद सगीर, इंस्पेक्टर उत्पाद विभाग









बता दें कि छापेमारी दल में उत्पाद विभाग की भारी संख्या में महिला और पुरुष बल शामिल था. उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर ने बताया कि छापेमारी अभियान लगातार जारी रहेगा. किसी भी कीमत पर शराब कारोबारियों को बख्शा नहीं जाएगा.