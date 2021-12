वैशाली: बिहार के वैशाली में किसी बात को लेकर दोस्तों के बीच विवाद (Dispute Between Friends in Vaishali) हो गया. इस दौरान एक दोस्त ने गोली चला दी. जिससे एक युवक की मौत (One Killed by Bullet in Vaishali) हो गयी और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को आनन-फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया. जहां युवक की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद पीएमसीएच रेफर कर दिया. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गयी. घटना सदर अनुमंडल के सराय थाना क्षेत्र की है.

घटना के बारे में फिलहाल परिजन भी कुछ बताने की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन माना जा रहा है कि दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर गोलीबारी (Friend Shot His Friend in Vaishali) हुई थी. जिसमें एक शख्स की मौत हुई है और एक घायल है. बताया जा रहा है कि सम्भोपुर कोआरी गांव में विक्की कुमार और बंटी कुमार को गोली मारने के बाद दोस्तों ने पोखर में फेंक दिया. जिसके चलते विक्की कुमार की मौत हो गई जबकि बंटी कुमार घायल है.

इस मामले में जख्मी बंटी कुमार के पिता दिलीप सिंह ने बताया कि वे दुकान पर थे, जब उनके बेटे को गोली मारी गई. उनके बेटे को क्यों गोली मारी गयी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है.

पूरे घटना क्रम को लेकर मुख्यालय डीएसपी देवेंद्र प्रसाद ने बताया कि दोस्तों के बीच आपस में गोलीबारी हुई है. इसका कारण जानने के लिए एक पुलिस अधिकारी को पटना भेजा गया है. जो जख्मी से फर्द बयान लेंगे. इसके बाद मामले की जानकारी हो पाएगी.

बता दें कि पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है. वहीं, सवाल उठ रहे हैं कि आखिर दोस्तों के बीच ऐसा क्या हुआ, जिसके कारण नौबत गोलीबारी तक आ गई. हालांकि घटना को अंजाम देने के बाद गोली चलाने वाले युवक फरार हो गये हैं. पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

