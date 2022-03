वैशाली: महाशिवरात्रि पर जगह-जगह शिवजी की आराधना, पूजा और जुलुस निकाले जाते हैं. लेकिन हाजीपुर के शिव बारात की बात ही अलग है. सैकड़ों झांकियां, लोगों का हुजूम, ढोल नगाड़े, उड़ते गुलाल के बीच भगवान भोलेनाथ की बारात निकाली जाती है. खास बात ये कि शिवजी का गाड़ीवान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय (Nityanand Rai drove Lord Shiva bullock cart in Hajipur) बैलगाड़ी को हांकते हुए नजर आए.

बाबा पातालेश्वर नाथ मंदिर से महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवजी की बारात (Shiva Procession In Hajipur Vaishali) नित्यानंद राय की अगुवाई में हर हर बम बम, हर हर महादेव के नारे के साथ निकाली गई. इस बारात में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री (nityanand rai set out with a shiva procession) खुद बैलगाड़ी हांकते हुए नजर आए. पिछले 25 वर्षों से भी ज्यादा समय से नित्यानंद राय शिवरात्रि के अवसर पर गाड़ीवान बनकर शिव बारात की अगुवाई करते हैं.

हाजीपुर पातालेश्वर नाथ मंदिर से निकलने वाला शिव बारात को सबसे प्राचीन और सबसे विशाल शिव बारात बिहार में माना जाता है. यह शिव बारात पातालेश्वर नाथ मंदिर से निकलकर मस्जिद चौक, थाना चौक, गुदरी बाजार, राजेंद्र चौक, अनवरपुर चौक होते हुए डाकबंगला के रास्ते वापस लौटकर स्टेडियम में पहुंचती है, जहां बेहतर प्रदर्शन करने वाले को सम्मानित किया जाता है. इस अवसर पर एक झांकी भी निकाली जाती है, जिसने 100 से ज्यादा संख्या में झांकी और बैंड बाजे आदि को शामिल किया जाता है.

शिव बारात निकालने के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि, इस अवसर पर ईश्वर से कामना करते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, देश का कल्याण हो. पीएम मोदी की नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने के राह पर चल पड़ा है. बाबा पातालेश्वर नाथ मंदिर में 100 वर्ष से ज्यादा समय से यह परंपरा चली आ रही है. यहां शिव की बारात निकलती है और लाखों लोग दर्शन करते हैं.

"यहां के लोगों के आदेश से मैं भी 25 वर्षों से इस परंपरा का निर्वहन कर रहा हूं. देवों के देव महादेव सभी लोगों के जीवन में सुख समृद्धि और समृद्धि बनाए रखें. पीएम मोदी के आगे बढ़ने के लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं. उनके नेतृत्व में देश विकास कर रहा है."- नित्यानंद राय, केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री

मान्यता है कि जब से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय शिव बारात में गाड़ीवान बनते आ रहे हैं, तब से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है. वे लगातार अपने राजनीतिक कद को बड़ा करते रहे हैं. हाजीपुर से विधायक बनने के बाद उजियारपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का पद उन्होंने संभाला है. जाहिर है ऐसे में किसी भी वर्ष नित्यानंद राय भगवान भोलेनाथ की बारात में गाड़ीवान बनने का मौका नहीं चूकते हैं.

