वैशाली: शराबबंदी वाले बिहार में शराब माफिया (Liquor Mafia in Bihar) का अजीबो गरीब कारनामा लगातार सामने आ रहा है. कभी पार्सल वैन में, कभी लहसुन की बोरी में, कभी सीमेंट में तो कभी ट्रक के तहखाने में शराब छुपाकर बिहार में शराब पहुंचाने की कोशिश शराब तस्कर करते हैं. हालांकि कई बार पुलिस ने शराब माफिया को रंगे हाथों गिरफ्तार कर इनके कमर तोड़ने का काम भी किया है. इसके बावजूद विदेशी शराब की तस्करी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं देखी जा रही है. एक नया मामला सामने आया है. जिसमें बच्चों के पढ़ने वाले स्लेट और पेंसिल के डब्बे में भरकर विदेशी शराब की तस्करी की जा रही थी. इस मामले में पुलिस ने 50 लाख रुपए से ज्यादा मूल्य के विदेशी शराब के साथ-साथ दो तस्करों को भी गिरफ्तार (Two Smugglers Arrested in Vaishali) किया है.

भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त: दो ट्रक और एक पिकअप वैन भी बरामद बताया गया है. शराब उत्तर प्रदेश से वैशाली जिले के महुआ में लाया गया था. जहां से इसे अन्य जगहों पर पहुंचाया जाता. महुआ अनुमंडल में पुलिस के दो दिन में दो बड़ी कार्रवाई से शराब धंधेबाजों में हड़कंप मचा हुआ है. दो ट्रक और एक पिकअप पर लदा लाखों का विदेशी शराब बरामद किया गया है. वहीं, दो चालक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है. जिसमें एक मामले में स्लेट पेंसिल की आड़ में शराब तस्करी का खुलासा हुआ है.

स्लेट पेंसिल की आड़ में शराब तस्करी: मामला वैशाली के महुआ से है, जहां एक बार फिर महुआ थाना की पुलिस ने ट्रक पर लदे हुए, भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है. 2 दिनों में प्रशासन ने दो ट्रक शराब बरामद किया है. बताया जा रहा है कि महुआ बाजार के कुलदीप चौक के पास शराब लदा ट्रक और पिकअप की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की. जहां से स्लेट और पेंसिल के कार्टून के आड़ में शराब ले जा रहे ट्रक और पिकअप को पुलिस ने पकड़ लिया. जिसमें लगभग 70 कार्टून विदेशी शराब था. इस मामले में दोनों गाड़ियों के ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है. इसके बाद तड़के स्थानिए ताजपुर बुजुर्ग गांव में पुलिस ने एक दस चक्का ट्रक शराब पकड़ा है जिसमें लगभग 425 कार्टून शराब लदा हुआ था.

50 लाख रूपए से ज्यादा मुल्य का शराब बरामद: मिली जानकारी के अनुसार दो दिनों में पुलिस ने लगातार शराब की दो बड़ी खेप को पकड़ लिया है. जिसकी कीमत काले बाजार में 50 लाख रूपए से ज्यादा आंकी जा रही है. पुलिस की लगातार हो रही कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है. इस विषय में महुआ थाना प्रभारी प्रभात कुमार ने बताया कि पुलिस लगातार शराब कारोबारियों पर नकेल कसने में लगी हुई है. इसी क्रम में दो जगह पर हुई छापेमारी में बड़ी मात्रा में शराब पकड़ा गया है. हालांकि इसकी गिनती अभी पूरी नहीं हो पाई है. वहीं, दो चालकों को भी गिरफ्तार किया गया है. जिनसे पुलिस पूछताछ कर शराब से जुड़े अन्य लोगों के शिनाख्त करने में जुट गई है.

'पकड़ा गया ट्रक उत्तर प्रदेश नंबर का है. पकड़ा गया विदेशी शराब उत्तर प्रदेश से महुआ के रास्ते लाया जा रहा था. पुलिस लगातार शराब कारोबारियों पर नकेल कसने में लगी हुई है. इसी क्रम में दो जगह पर हुई छापेमारी में बड़ी भारी मात्रा में शराब पकड़ा गया है. हालांकि इसकी गिनती अभी पूरी नहीं हो पाई है. वहीं, दो चालकों को भी गिरफ्तार किया गया है. जिनसे पुलिस पूछताछ कर शराब से जुड़े अन्य लोगों के शिनाख्त करने में जुट गई है. पकड़ा गया ट्रक उत्तर प्रदेश नंबर का है. बरामद विदेशी शराब उत्तर प्रदेश से महुआ के रास्ते लाया जा रहा था' - प्रभात कुमार, महुआ थानाध्यक्ष

