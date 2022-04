सारण: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban in Bihar) लागू है. इसके बावजूद राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में धड़ल्ले से शराब की तस्करी (Liquor Smuggling in Saran) जारी है. पुलिस और प्रशासन लगातार शराब कारोबारियों पर कार्रवाई कर रही है. इसके बावजूद हौसला बुलंद तस्कर शराब की सप्लाई से बाज नहीं आ रहे हैं. ताजा मामला सारण का है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करके उत्पाद विभाग की टीम ने डाक पार्सल के कंटेनर से 187 कार्टन विदेशी शराब बरामद (187 cartons Foreign Liquor Recovered in Saran) किया है. जिसकी कीमत 20 लाख बतायी जा रही है. इसके साथ ही दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया है.

ये भी पढ़ें- पटना में भूसे की आड़ में शराब की तस्करी, ट्रक से 50 लाख की शराब बरामद

डाक पार्सल के कंटेनर से शराब बरामद: जानकारी के मुताबिक, उत्पाद विभाग को शराब सप्लाई किये जाने की गुप्त सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने एंटी लिक्वर टास्क फोर्स के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-19 पर चेकिंग लगायी. इस दौरान सामने से आ रहे एक डाक पार्सल के कंटेनर को रोका और जब उसकी तलाशी ली तो उसमें 187 कार्टन विदेशी शराब बरामद हुई. जिसे जब्त कर लिया गया. कंटेनर के चालक और उसके खलासी को हिरासत में ले लिया और पूछताछ जारी है. वहीं, डाक पार्सल के कंटेनर से सैन्य अधिकारी के सामान ले जाने का कागजात बरामद हुआ है. जिसकी जांच की जा रही है.

शराब के साथ दो गिरफ्तार: इस पूरे मामले में सारण के उत्पाद अधीक्षक रजनीश ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि एक गाड़ी आ रही है. जिसमें विदेशी शराब लायी जा रही है. सूचना के आधार पर हमने एलटीएफ के साथ टीम बनाया और डोरीगंज से छपरा आने के दौरान गाड़ी को पकड़ लिया गया. डाक पार्सल की गाड़ी में 187 कार्टन विदेशी शराब मिली है. इसके साथ ही दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. जो भी इसमें लिप्त होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी. गाड़ी से कुछ कागज बरामद किया गया है. जिसमें आर्मी पर्सनल के नाम पर कागज मिला है, ये हमें धोखा देने के लिए बनाया गया था. बरामद की गयी शराब का मूल्य 20 लाख है.

ये भी पढ़ें- शराबबंदी वाले बिहार में देखिए कैसे तय हो रहे हैं बोतल के रेट.. देखें VIDEO

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP