छात्र के पास से विदेशी शराब बरामद

वैशालीः बिहार में शराब की बिक्री और सेवन को रोकने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी एक कर दी है लेकिन इसके शौकीन लोग पीने और बेचने का कोई ना कोई नया तरीका निकल ही लेते हैं. अब पटना में किताबों के बीच शराब रख कर होम डिलीवरी करने वाले एक गिरोह का पता चला है. छपरा जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस सक्रिय हुई तो छात्र सोनपुर से वैशाली लाकर शराब बेचने (Home delivery of liquor in Vaishali) लगा. मामला सामने आने के बाद छात्र के पास से बैग में रखे 25 टेट्रा पैक विदेशी शराब (Foreign liquor recovered from student in Vaishali) बरामद की गई. इस गिरोह में कई अन्य छात्र भी है शामिल है, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है.





पढ़ाई की आड़ में शराब का कारोबारः हाजीपुर उत्पाद विभाग ने खुलासा करते हुए शराब से जुड़े एक ऐसे गिरोह का उद्भेदन किया है जो पढ़ाई के साथ-साथ शराब की तस्करी में लिप्त था. विभाग की टीम ने जब गुप्त सूचना पर हाजीपुर शहर के जौहरी बाजार रोड से स्कूटी सवार एक युवक को पकड़ा तो होम डिलीवरी करने वाले एक ऐसे गिरोह का खुलासा हुआ जो पढ़ाई की आड़ में शराब का कारोबार करता था. पकड़ा गया युवक दिन के उजाले में बीपीएससी की तैयारी पटना की एक कोचिंग में करता था और रात होते ही शराब की डिलीवरी करता था. युवक का नाम आशुतोष राज है जो सोनपुर का रहने वाला है. इसे टीम ने 25 पीस टेट्रा पैक शराब से साथ पकड़ा है, जो एक बैग में रखकर स्कूटी से हाजीपुर डिलीवरी देने आया था.

फूट-फूट कर रोने लगा आरोपीः उत्पाद विभाग के द्वारा पकड़े जाने के बाद आरोपी आशुतोष कुमार पहले तो फूट-फूट कर रोने लगा और फिर उसने बताया कि वह बेहद गरीब है. अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए वह दोस्तों के झांसे में आकर शराब बेचने के धंधे में लग गया था. उसने उत्पाद विभाग को यह भी बताया था कि छपरा में जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस ज्यादा सक्रिय है, इसलिए वह सोनपुर से शराब लेकर हाजीपुर बेचने आया था. लेकिन कैमरे के सामने उसने जबरदस्त तरीके से अपनी बातों से पलटा और कहा कि एक व्यक्ति ने उससे लिफ्ट लिया था और जब पुलिस ने पकड़ा तो फरार हो गया.

छात्र पटना में करता है बीपीएससी की तैयारीः उत्पाद इंस्पेक्टर अजित कुमार ने बताया कि इसके अलावे कुछ और छात्र हैं, जो पढ़ाई के साथ-साथ किताबों के बीच बैग में शराब रखकर होम डिलीवरी करते हैं. इनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार युवक पटना के बोरिंग रोड स्थित एक आईएएस कोचिंग संस्थान में बीपीएससी की तैयारी करता है और साथ ही शराब की डिलीवरी का भी काम करता है. हालांकि गिरफ्तार युवक ने उत्पाद विभाग की टीम को बताया कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वह कुछ दोस्तों के कहने पर इस धंधे में आया, लेकिन कैमरे पर युवक ने कुछ और ही कहानी सुनाई.

आरोपी को जेल भेजने की कवायद शुरूः आरोपी छात्र ने बताया कि किसी ने उससे लिफ्ट मांगी थी जो बैग के साथ शराब छोड़कर फरार हो गया और वह गिरफ्तार हो गया. फिलहाल उत्पाद विभाग की टीम उसे जेल भेजने की कवायद में जुट गई है लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या बिहार में अब पढ़ने लिखने वाले छात्र भी शराब के धंधे से जुड़ने लगे है. क्या इस कारोबार में इतना पैसा है कि बच्चे अपने करियर को भी अहमियत नहीं दे रहे हैं. बहरहाल सवाल कई हैं जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ सरकार को देना है कि शराबबंदी कानून के प्रभाव का और कितना रंग देखने को मिलेगा.

"यह लड़का आशुतोष राज सोनपुर का रहने वाला है, पूछताछ में यह पता चला है कि यह पटना के एक कोचिंग सेंटर में बीपीएससी का तैयारी करता है. उसी दरमियान में इसकी संगति कुछ लोगों से हो गई. जिनके साथ मिलकर ये शराब की होम डिलीवरी करने लगा, लेकिन इससे जब पूछताछ की गई तो यह स्पष्ट नहीं बता रहा है कि शराब कहां से लाया और किसको देना था. इसने स्कूटी के बीच में पैर के पास शराब रखी था. गंडक नदी के इस पार उसको पकड़ा गया है". अजित कुमार, उत्पाद इंस्पेक्टर