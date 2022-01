वैशालीः राजधानी पटना से सटे वैशाली जिला में अपराधियों ने लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है. जहां सहदेई ओपी थाना क्षेत्र के शेखूपुर गांव (Shekhupur Village Of Sahdei OP) के एक घर में लूटपाट (Robbery At House In Vaishali) की गई. इस दौरान लुटेरों ने 83 हजार रुपये और लाखों के गहनों की चोरी की. साथ ही बदमाशों ने दो लोगों को चाकू से गोदकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. दोनों को नाजुक हालत में पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मौके पर पुहंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

जानकारी के मुताबिक देर रात शेखुपुर निवासी अरविंद कुमार राय के घर में उनके ही भाई का बेटा अपने गैंग के साथ चोरी करने घुसा था. चोरी करने के क्रम में ही कमरे में सोए 12 वर्षीय ननकी कुमार की नींद खुल गई. जिसके बाद अपनी पहचान छुपाने के लिए आरोपी ने ननकी पर चाकुओं से कई वार कर डाले. इसी बीच ननकी के साथ सोई उसकी बड़ी बहन निशा कुमारी की भी नींद खुल गई और आरोपी ने उसे भी चाकू मारकर जख्मी कर डाला.

इसके बाद गैंग में शामिल सभी लोग घर से 83 हजार रुपये नकदी और गहने लेकर फरार हो गए. हालांकि इस घटना में आरोपी की पहचान कर ली गई है. मौके पर चश्मदीद निशा कुमारी ने बताया कि जब उसकी नींद खुली तो उसका चचेरा भाई उसके सगे भाई ननकी कुमार को चाकू मारकर जख्मी कर चुका था. उसके शोर मचाने पर उसको भी चाकू मारकर जख्मी कर दिया. इसके बाद वह मौके से फरार हो गया.

वहीं, निशा के एक अन्य भाई सोनू कुमार ने बताया कि आरोपी उसका चचेरा भाई है. जो 3 लोगों के साथ घर में चोरी करने घुसा था. जो घर में रखे रुपये और ज्वेलरी लेकर भाग रहा था. इसी क्रम में पहचान होने पर आरोपी ने ननकी कुमार और निशा कुमारी को चाकू मारकर जख्मी कर दिया है. मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से एक चाकू भी बरामद किया है. साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

