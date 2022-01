वैशाली: जिले के देशरी थाना क्षेत्र के मुरव्वत पुर गांव (Murdered In Muravvat Pur Village Vaishali) में एक शख्स ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी. महिला की हत्या करने के वक्त उसके दो मासूम बच्चे वहीं मौजूद थे. दोनों बच्चों (Murdered In Front Of Son in Vaishali) के सामने ही उनके मां की बेदर्दी से हत्या कर दी गई. मासूम बार-बार बता रहे हैं कि, उनके मां को उसके पापा और दादा ने डंडे से पीट पीटकर मार डाला. महिला की पहचान 25 वर्षीय लाल मुनी देवी के रूप में की गई है.

वहीं इस जघन्य हत्याकांड के बारे में जब मृतका की सास से बात की गई तो, उसने मीडिया को बताया कि, उसके बेटे ने ही उसकी बहू की हत्या की है. हत्या का आरोप उसके पति के अलावा अन्य संबंधियों पर भी लगा है. घटनास्थल के पास से ही खून से सना कपड़ा बरामद किया गया है.

पुलिस ने मृतका की सास और ससुर को मौके से गिरफ्तार कर लिया है. आरोप है कि, पति संजय रावत ने अन्य संबंधियों के साथ मिलकर लाल मुन्नी देवी की हत्या की है. साथ ही साक्ष्य को छुपाने के लिए शव को जला दिया है. घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई. ग्रामीणों मामले की जानकारी तुरंत पुलिस को दी.

सूचना मिलते ही मौके पर मामले की जांच करने पहुंची पुलिस को पास के एक टंकी से खून से सना कपड़ा मिला है. इसके बाद पुलिस ने मृतका की सास उत्तम देवी और ससुर वशिष्ठ राउत को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी के बाद लाल मुनी देवी की सास उत्तम देवी ने मीडिया को बताया कि, उसका बेटा संजय रावत पागल हो गया था. उसने लाठी-डंडे से पीट-पीटकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी है. साथ ही शव को जला भी दिया है.

मृतका के 11 वर्षीय पुत्र राकेश (काल्पनिक नाम) ने बताया कि, उसके सामने ही उसके पिता ने उसकी मां की लाठी से पीट-पीटकर हत्या की है. और इसमें पापा, चाचा, चाची, दादा, दादी भी शामिल थे. सब ने मिलकर उसकी मां को मार डाला है. वहीं लाल मुनी देवी के छोटे बेटे नंदू (काल्पनिक नाम) ने बताया कि, पापा, दादा और मामा ने मम्मी को मारा है. डंडा से माथे में मारा है. घटना के बाद से दोनों मासूम सदमे में हैं.

घटना की जानकारी के बाद देसीथाना अध्यक्ष धनंजय चौधरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थे. पुलिस ने घर के अंदर एक अर्ध निर्मित पुराने शौचालय की टंकी से खून से सना हुआ कपड़ा बरामद किया है. वहीं घटनास्थल पर भी खून के दाग मिटाने के लिए मिट्टी तेल का लेप लगाया गया था. जिसका साक्ष्य भी पुलिस को मिला है. पुलिस ने इस मामले में विशिष्ट राउत और उत्तम देवी को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं संजय राउत और अन्य आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं.

"यहां पर एक महिला को मारा गया है. हमलोग लाश ढूंढने पहुंचे तो घर में कहीं नहीं मिला. हालांकि खून के धब्बे मिले हैं जिसे मिटाने की कोशिश की गई है. घर में कोई मौजूद नहीं था. फिलहाल महिला के सास और ससूर को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है."- गांव का चौकीदार

"मेरे पागल बेटे ने मेरी बहू को मारा है और लाश को घाट पर ले जाकर फूंक दिया. मेरे पोते ने देखा है कौन मारा है ,उसी से पूछिए वो बताएगा. हम लोग दहेज की मांग नहीं कर रहे थे. पति पत्नी में झगड़ा हुआ करता था. लेकिन कल तो झगड़ा भी नहीं हुआ था. फिर क्यों इस तरह से बहू को बेटे ने मार दिया, समझ नहीं आ रहा है. मेरा बेटा पागल हो गया है."- उत्तम देवी, मृतका की सास

फिलहाल इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है. पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है. बाकी आरोपियों की धर पकड़ के लिए प्रयास जारी है. लेकिन जिस तरह से दो मासूम बच्चों के सामने उनकी मां की निर्दयता से हत्या की गई है, उसके कारण दोनों बच्चे सदमे में हैं. फिलहाल दोनों मासूमों की काउंसलिंग की जा रही है. साथ ही हत्यारों की धर पकड़ के साथ ही हत्या के कारणों का भी पुलिस पता लगाने में जुटी है. हालांकि प्रथम दृष्टया मामला दहेज से जुड़ा प्रतित हो रहा है.

नोट: इस तरह की किसी भी शिकायत के लिए आप इस नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं.- POLICE CONTROL ROOM 100 / 0612-2201977-78

