वैशालीः बिहार के वैशाली में सड़क हादसे के बाद युवक बुरी तरह जख्मी (Injured In Road Accident) था. अस्पताल पहुंचने पर राहत भी मिल गई. लेकिन स्ट्रेचर के जरिए इमरजेंसी वार्ड में ले जाते समय एक महिला ने उसपर थप्पड़ों की बरसात (Woman Beats Up Youth In Sadar Hospital) कर दी. जब तक अस्पताल के गार्ड कुछ समझ पाते जख्मी युवक को इतना पीटा कि वो दर्द से कराहने लगा. बता दें कि महिला का तेवर देखकर जख्मी युवक और सहम गया था. हालांकि गार्ड ने जैसे तैसे मामले को संभाला और मरीज को बचाकर वार्ड में ले गये. ये वीडियो अब वायरल हो रहा है.

दरअसल, महिला गलतफहमी की शिकार हो गई थी. हुआ ये कि उसी इलाके में दो सड़क हादसे हुए थे. एक हादसे में महिला के रिश्तेदार की मौत हो गई. महिला को लगा कि जिसने टक्कर मारी ये वही शख्स है और अब वो इलाज करवा रहा है. गुस्से में महिला ने आव देखा ना ताव दनादन उसे पीटने लगी. गौरतलब है कि घटना रविवार देर शाम हाजीपुर सदर अस्पताल की बताई जाती है. बताया कि एक समय में अलग-अलग जगहों पर दो सड़क हादसे होने से ऐसी गलतफहमी हुई थी.

महिला के रिश्तेदार की हुई मौतः दरअसल पटना का रहने वाला मुकुल कुमार एक अन्य व्यक्ति के साथ छठ पर्व में शामिल होने एक रिश्तेदार के यहां सोनपुर आया था. लौटने के क्रम में हाजीपुर-सोनपुर पुरानी गंडक पुल पर हादसा हो गया था. जहां अन्य तेज रफ्तार बाइक से टकरा गया. स्थानीय लोगों ने मुकुल कुमार और उसके दोस्त को सदर अस्पताल लाया. जहां डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच में ही मुकुल कुमार को मृत घोषित कर दिया. एक अन्य घायल की गंभीर हालत देखते हुए पटना पीएम सीएच रेफर कर दिया गया. मृतक मुकुल कुमार उक्त महिला का रिश्तेदार था. महिला को लगा कि अस्पताल में जो युवक इलाज कराने आया है उसी की बाइक से हादसा हुआ है. महिला ने आपा खो दिया और इलाज कराने आए जख्मी पर टूट पड़ी.

मुकुल की मौत से महिला ने आपा खोयाः हादसे में मुकुल की मौत की सूचना पर उसके परिजन सदर अस्पताल पहुंच गए. जहां उन्हें बताया गया कि दो बाइकों की टक्कर में मुकुल की मौत हो गई. जिसके कुछ देर बाद ही अस्पताल में एक अन्य हादसे में गंभीर रूप से जख्मी युवक को स्ट्रेचर के जरिए इमरजेंसी में लाया जा रहा था. मृतक मुकुल कुमार की मां को लगा कि जिसकी बाइक की टक्कर से उसके पुत्र की मौत हुई है, वहीं बाइक सवार इलाज कराने आया है तो उसने आपा खो दिया और घायल युवक को भला बुरा कहते हुए पीटने लगी. मौके पर मौजूद गार्ड व अस्पताल कर्मियों ने घायल को किसी तरह बचाकर इमरजेंसी में इलाज के लिए ले गए.

निजी नर्सिंग होम में घायल का चल रहा इलाजः दरअसल हाजीपुर सोनपुर पुरानी गंडक पुल पर दो बाइकों की टक्कर में दो युवक घायल हो गए थे. जिसमे एक की हालत गंभीर थी. जिसको इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया था. जहां ओटी से बैंडेज पट्टी करा कर इमरजेंसी में लाया जा रहा था तभी गलतफहमी में उसकी पिटाई हो गई. पिटाई की डर से युवक अपने परिजनों के साथ सदर अस्पताल छोड़ निजी नर्सिंग होम में इलाज कराने चले गये थे. निश्चित तौर पर वह सोच रहा होगा कि उसकी हालत आसमान से गिरे और खजूर पर अटके कहावत वाली हो गई है. पहले अज्ञात वाहन ने ठोकर मारी फिर घायल हालत में बेवहज पिट गया.