भोजपुर: बिहार के भोजपुर जिले में दर्दनाक सड़क हादसा (Two BMP Jawan Died In Bhojpur) हुआ है. यहां शाहपुर थाना क्षेत्र के आरा-बक्सर नेशनल हाईवे पर स्थित बिलौटी गांव के पास ट्रक और बाइक की टक्कर हो गयी. जिसमें बाइक पर सवार दो बीएमपी जवानों की मौके पर मौत (Two Bmp Jawans Died In Road Accident In Buxar) हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार ट्रक 30 मीटर तक बाइक समेत दोनों को घसीटते हुए खेत में पलट गया.

छठ की छुट्टी पर घर जा रहे थे दोनों: मृतक दोनों जवान बक्सर के डुमरांव स्थित बीएमपी-4 में पोस्टेड थे. दोनों एक ही बाइक पर सवार होकर छठ पूजा की छुट्टी पर अपने गाँव जा रहे थे. तभी ही बीच रास्ते मे अनियंत्रित ट्रक की चपेट मे आने से दोनों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान पश्चिमी चंपारण के टिकटा थाना के बेहारी गांव निवासी बीएसपी जवान 25 वर्षीय सुशील कुमार झा और पूर्वी चंपारण के सुगौली थाना के पंजियरवा गांव निवासी 26 वर्षीय जगदीश साह के रूप में हुई है.

मौके से ट्रक चालक हुआ फरार: घटना के वक्त दोनों एक ही बाइक पर सवार होकर आरा के रास्ते अपने गांव जा रहे थे. तभी शाहपुर के बिलौटी के पास बालू लदे एक अनियंत्रित ट्रक ने रौंदा दिया. इसी दौरान घटनास्थल के पास से गुजर रही शाहपुर पुलिस की गश्ती गाड़ी दोनों जवानों को लेकर शाहपुर रेफरल अस्पताल पहुंची. जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. दोनों जवानों के शव का आरा सदर अस्पताल में पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है.

पुलिस के अनुसार हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है. जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है. इस घटना के बाद डुमरांव बीएसपी-4 के कई जवान सदर अस्पताल पहुंच गए. मृतकों के घर भी हादसे के बारे में जानकारी दी गयी है.