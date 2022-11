वैशालीः बिहार के वैशाली जिले के गौरौल थाना क्षेत्र (Gauraul Police Station) के कटरमाला में बड़ा हादसा हुआ है. सड़क पर पेट्रोल टैंकर फटने से तीन लोगों की मौत (Many People Died In Vaishali) हो गई है और कई अन्य लोग घायल हैं. घटना के बाद हाजीपुर मुजफ्फरपुर रोड को आक्रोशित लोगों ने जाम (Protest In Vaishali Against Tanker Blast ) कर दिया. इसी बीच मौके पर रक्सौल एएसपी की गाड़ी जाम में पहुंच गई. एएसपी के सुरक्षाकर्मियों ने धौंस दिखाकर गाड़ी निकालने का प्रयास किया. इस पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और एएसपी की गाड़ी को लोगों ने खदेड़ दिया. चालक ने गाड़ी को वापस ले लिया.

वैशाली टैंकर ब्लास्ट में 3 की मौत पर बवाल



"मौके पर वेल्डिंग का काम हो रहा था, वहां अचानक से टैंकर ब्लास्ट हो गया. हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है. इसके विरोध में परिजनों ने जाम किया है. हादसा जांच का विषय, जिस पर पुलिस टीम काम कर रही है. परिवारवालों में मुआवजे को लेकर आक्रोश था जिसे हमलोगों ने शांत करा दिया है." -पूनम केसरी, महुआ एसडीपीओ

क्या है मामलाः हाजीपुर मुजफ्फरपुर मुख्य सड़क पर गोढीया पुल के पास कटर माला में खड़े एक तेल टैंकर में अचानक ब्लास्ट (Petrol Tanker Blast In Vaishali) हो गया. ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि टैंकर का पिछला आधा भाग काफी दूर जाकर गिरा. वहीं टैंकर के पास खड़े कई लोग घायल हो गए और तीन लोगों की मौत हो गई. हालांकि प्रशासनिक स्तर पर अब तक मृतकों की संख्या की पुष्टि नहीं की गई है.



मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने किया हंगामाः घटना के बाद मौके पर पहुंची महुआ एसडीपीओ पूनम केसरी ने लोगों को समझा-बुझाकर जाम हटवाया. एसडीपीओ ने बताया कि मुआवजे की मांग पर समझा-बुझा शांत कराया गया है. बता दें इस हंगामे के कारण एनएच 22 पर 4 घण्टे बाद परिचालन शुरू हो सका है. इस दौरान जाम में फंसे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. हंगाम के बाद वाहनों के परिचालन सामान्य करने में पुलिस-प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी.

