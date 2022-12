वैशालीः बिहार के वैशाली जिले में पारिवारिक विवाद में 1 महीने 8 दिन के मासूम बच्चे को जमीन पर पटकर फिर पैर से कुचल कर हत्या (Murder of Child In Vaishali) कर दी गई. हत्या का आरोप पड़ोसी पर है. घटना वैशाली जिले के चांदपुरा ओपी क्षेत्र (Chandpura OP of Vaishali District) की है. इस बाबत पीड़ित पक्ष के की ओर से थाने में लिखित आवेदन देकर मामला दर्ज कराया गया है. बताया जा रहा है कि खेलने के दौरान बच्चों के बीच झगड़ा हुआ था जो बढ़ कर यहां तक पहुंच गया. वैशाली एसपी मनीष (Vaishali SP Manish) की ओर से मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है.

"पारिवारिक विवाद में एक छोटे उम्र के बच्चे की मौत हुई है. मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है, जो भी दोषी होंगे उनपर कार्रवाई की जायेगी."-मनीष, वैशाली एसपी

"पहले से झगड़ा हुआ था. घर में आग लगा कर जा रहा था. उसको पकड़ा गया था और थाने पर आवेदन भी दिया गया. थाना से बोला गया कि आपस में बैठकर सुलझा लीजिए. इसके बाद मामला सुलझाने के लिए उससे बात किया गया लेकिन वह नहीं माना और फिर झगड़ा करने लगा. इधर औरतों का झगड़ा चल रहा था, इसी दौरान मेरे बच्चे को मार दिया. खेलने के दौरान बच्चों के बीच झगड़ा हुआ था जो बढ़ कर यहां तक आया" - दीपक कुमार, मृत बच्चे के पिता.

बच्चों के कहासुनी से बढ़कर हत्या तक पहुंची बातः बताया गया कि चांदपुरा ओपी थाना क्षेत्र के खोरमपुर गांव में पूर्व के एक विवाद में दो पक्षों के बीच कहासुनी हुई थी, जो झगड़े में तब्दील हो गई. बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुआ. आरोप है कि इसी दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में आग लगा दिया. जिसका लिखित शिकायत चांदपुरा थाना में भी किया गया था. वहीं इस घटना के अगले दिन फिर से दोनों पक्ष में जमकर मारपीट किया गया. मारपीट के दौरान ही एक नवजात बच्चे की हत्या कर दी गई.

मां की गोद से छीनकर बच्चे की हत्याः एक पक्ष का आरोप है कि दूसरे पक्ष ने मां के गोद से बच्चे को छीन कर जमीन पर पटक दिया और पैर से कुचल दिया, जिससे बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया. बाद में बच्चे के परिजनों द्वारा उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई. मामले में नेमड एफआईआर चांदपुरा थाना में किया गया है.

