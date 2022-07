वैशाली: जिन पुलिसकर्मियों पर बिहार में पूर्ण शराबबंदी को लागू करने की जिम्मेवारी है उनकी ही गैर जिम्मेदाराना हरकत सामने आ रही है. इस बार जो वीडियो सामने आया है यह थाना कैंपस का वीडियो है. जिसमें एक शख्स अपनी जेब में शराब की बोतल लेकर लोगों से बातचीत कर रहा है. वीडियो देखने से ऐसा लग रहा है कि वह या तो पुलिसकर्मी है या फिर पुलिस वालों का चहेता है. दरअसल पुलिस ने डाक पार्सल लिखे एक कंटेनर ( Liquor Seized From Postal Parcel Container In Vaishali) से 40 लाख (40 Lakh Foreign Liquor Recovered In Vaishali) का विदेशी शराब जब्त किया था.

शराब की बोतल जेब में रखकर फरार हुआ शख्स: उक्त शख्स पॉकेट में शराब की बोतल (Liquor Bottle In Man Pocket In Vaishali) लेकर मौके से इत्मीनान से निकल भी जाता है लेकिन न तो उसे रोका जाता है और न ही उसे टोका जाता है. वहीं इस बाबत जब पुलिस वालों से बात करने का प्रयास किया जाता है तो किसी प्रकार का भी कोई जवाब सामने नहीं आता है. मामला भगवानपुर का है.

डाक पार्सल लिखे कंटेनर से लाखों का शराब जब्त: पुलिस ने गुप्त सूचना पर डाक पार्सल लिखे एक कंटेनर से लाखों की शराब को पकड़ा. पुलिस ने एक कंटेनर शराब को उस वक्त पकड़ा जब कंटेनर को खाली किया जा रहा था. शराब पकड़े जाने के बाद जब उसकी गिनती की जा रही थी तो थाना में मौजूद एक शख्स ने शराब की एक बोतल चोरी कर ली, जिसका वीडियो भी सामने आया है. जो शराबबंदी कानून पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है.

मौके से भाग निकले तस्कर: बताया जा रहा है की भगवानपुर थाना क्षेत्र के सतपुरा से पुलिस एक कंटेनर शराब बरामद किया है. मौके पर पुलिस जब तक पहुंची तब तक आधा से ज्यादा शराब अनलोड हो चुका था. जिसके बाद अनलोड में लगे एक पिकअप वैन को भी बरामद किया गया है. हालांकि इस दौरान कारोबारी, चालक व खलासी मौके से फरार हो गए.

सतपुरा में मुर्गी फार्म के पीछे से कंटेनर बरामद: बताया जा रहा है की कंटेनर पर करीब 300 पेटी शराब लदा था, जिसकी कीमत करीब 40 लाख रुपए हो सकती है. जानकारी मिल रही है की मध निषेध की टीम को गुप्त सूचना मिली था जिसके बाद पुलिस को पहले ही सतर्क कर दिया गया था. मध निषेध के अनुसार भगवानपुर थाना क्षेत्र के असोई गांव में कंटेनर का लोकेशन मिला था. लेकिन पुलिस को आने की भनक पर माफिया ने वहां से कंटेनर को हटा दिया था. जिसके बाद पुलिस ने कंटेनर की तलाश शुरू की तो सतपुरा में मुर्गी फार्म (Poultry Farm in Satpura Vaishali) के पीछे से कंटेनर को बरामद किया है.

शराब की चोर की तलाश में जुटी पुलिस: बरामद कंटेनर और शराब लदे ट्रक को भगवानपुर थाना (Bhagwanpur police station) लाया गया. जहां शराब की पेटियों को उतारा गया. इसी दौरान एक शख्स ने एक बोतल शराब अपने पैंट के जेब में रख लिया और वहां मौजूद पुलिस कर्मियों से बातचीत करता रहा. थोड़ी देर बाद शराब की बोतल सहित मौके से फरार हो गया. इस विषय मे पक्के तौर पर यह पता नहीं चल सका है कि शराब की बोतल चोरी करने वाला कौन व्यक्ति है. लेकिन सूत्र बताते हैं कि वह पुलिस जीप का चालक हो सकता है. हालांकि पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि थाने से शराब की चोरी करने वाला व्यक्ति कौन था?