वैशालीः बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर में बीते बुधवार को एक विद्यालय के बरामदे से बेहोशी की हालत में मिली इंटर की छात्रा (inter student unconscious at school in vaishali) के मौत मामले में नया मोड़ आ गया है. छात्रा के पिता ने बेटी की हत्या का आरोप (father accused murder after girl student death) अज्ञात लोगों पर लगाते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है. बेटी की मौत के बाद सराय थानाध्यक्ष से मिलने पहुंचे मृतका के पिता ने बताया कि सुबह बेटी साइकिल लेकर घर से स्कूल के लिए निकली थी और साढ़े आठ बजे सूचना मिली कि लड़की किसी दूसरे विद्यालय में बेहोशी की हालत में पड़ी है. हालांकि पुलिस अभी मामले की छानबीन में जुटी है लेकिन सवाल ये है कि लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वह नशे में थी और स्कूल के कमरे तक कैसे पहुंची, क्योंकि परिजनों ने दुष्कर्म होने की घटना या किसी लड़के से प्रेम प्रसंग होने से भी इंकार किया है.

परिजनों ने लगाया हत्या का आरोपः परिजनों ने आरोप लगाया है कि किसी ने उसे अगवा कर उसकी हत्या की है. थानाध्यक्ष को दिए आवेदन में पिता ने बताया है कि उनकी बेटी सराय स्कूल रोड में कोचिंग करती थी. जो घर से कोचिंग और फिर स्कूल के लिए साइकिल से निकली थी. इस बीच में ही किसी अज्ञात लोगों ने उसकी स्कूल में ले जाकर हत्या करने की कोशिश की. हालांकि पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है लेकिन सवाल है कि लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वह नशे में थी और स्कूल के कमरे तक कैसे पहुंची. अगर हत्या ही करना था तो उसे बेहोशी की हालत में अपराधियों ने क्यों छोड़ दिया. ऐसे कई सवाल है जिसका जवाब तलाशने में पुलिस जुट गई है.





"मेरे बेटी सुबह घर से निकली थी और साढ़े आठ बजे मुझे उसके बारे में पता चला कि स्कूल में बेहोशी की हालत में है. सदर अस्पताल लेकर गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. उसके साथ दुष्कर्म जैसी कोई बात नहीं लगती है उसकी हत्या की गई है" - मृत छात्रा के पिता

बेहोशी की हालत में मिली थी लड़कीः आपको बता दें कि बुधवार को वैशाली में एक लड़की की संदिग्ध परिस्थिति में मौत की खबर सामने आई है. युवती विद्यालय के बरामदे से बेहोशी की हालत में मिली थी, इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाते ही उसकी मौत हो गई थी. वह लड़खड़ाते हुए स्कूल में चल रही थी. कुछ देर बाद बेहोश होकर स्कूल में गिर पड़ी. स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने किशोरी के पास से कुछ कागजात बरामद किए जिससे उसकी पहचान हुई. तब तक किशोरी के परिजन भी स्कूल पहुंच गए. पुलिस की देखरेख में किशोरी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां जांच पड़ताल के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.