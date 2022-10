वैशाली: बिहार के पूर्णिया जिले में सेना के जवान की करंट लगने से मौत हो गई है. मृत सेना के जवान की पहचान स्व. रामप्रमोद सिंह के 28 वर्षीय पुत्र बब्लू कुमार सिंह के रूप में हुई है. जवान वैशाली जिले के चकफैज पंचायत स्थित चकेयाज के वार्ड नंबर 10 का निवासी था. जवान की मौत की खबर के बाद पुरा इलाका शोक में डूब गया.

राजस्थान में तैनात थे जवान: मृतक सेना के जवान राजस्थान के जैसलमेर में सेना में सिपाही के पद पर तैनात (Posted as a constable in the army in Jaisalmer) थे. वो दशहरा की छुट्टी लेकर घर आए थें और दीपावली के बाद वापस राजस्थान जाकर ड्यूटी ज्वाइन करने वाले थे. बताया जा रहा है कि जवान 18 अक्टूबर की शाम को वैशाली से पूर्णिया स्थित अपने आवास की साफ सफाई करने के लिए गए थे. साफ-सफाई के दौरान ही करंट लगने से उनकी मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक सेना के जवान के शव को पहले पुर्णिया से दानापुर कैंट (Purnia to Danapur Cantt) लाया गया. फिर वहां से शव को उनके वैशाली स्थित पैतृक गांव लाया गया. जहां उनका अंतिम संस्कार सम्मान के साथ किया गया. जवान का शव उनके पैतृक गांव लाया गया तब लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी.

2012 में सेना में भर्ती हुआ था जवान: मृतक के परिजन के मुताबिक बब्लू कुमार सिंह 2012 में सेना में सिपाही के पद पर चयनित हुए थे. जिसके बाद अहमदानगर बिकानेर में ट्रेनिंग पुरी कर राजस्थान के जैसलमेर में तैनात थे. बताया जा रहा है कि 28 वर्षीय बब्लू कुमार सिंह परिवार का मुख्य सहारा थें. मृतक के बड़े भाई ऑटो चलाते हैं. उनकी मौत की खबर सुनने के बाद उनकी पत्नी और तीन वर्षीय बेटी सहित पूरे परिवर का रो-रोकर बुरा हाल है.

