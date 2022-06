सपौल: बिहार में शराबबंदी ( Liquor Ban In Bihar) है लेकिन आए दिन इससे जुड़ी खबरें आती रहती हैं. ताजा मामला सुपौल ( Supaul Crime News) के सदर थाना के ब्रह्मपुर वार्ड नंबर 9 ( Murder In Brahmapura Ward No 9) का है. एक मां ने अपने बेटे को नशेड़ियों के साथ जाने से मना किया. इस बात से नाराज एक नशेड़ी ने महिला के सीने में गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई. मृतका की पहचान सोमनी देवी के रूप में हुई है.

पढ़ें- 17 वर्षीय युवक की चाकू गोद कर हत्या, परिजनों को लड़की ने फोन कर कहा- अनुप को बचा लीजिए

नशेड़ी ने महिला को मारी गोली: नशे के शिकार युवाओं ने इस बात पर एक महिला की गोली मार हत्या कर दी क्योंकि उसने अपने छोटे पुत्र को नशेड़ियों के साथ जाने से मना कर दिया था. बताया जाता है कि महिला के पड़ोस में रोजाना नशेड़िओं का अड्डा लगता था. वहां पर रहकर नशेड़ी युवक शराब और कोरेक्स का सेवन किया करते थे.

महिला बेटे को वापस घर लाने गई थी: मृतका के छोटे पुत्र को भी नशेड़ियों ने बुला लिया था. जब इस बात की जानकारी सोमनी देवी को लगी तो, वह अपने पुत्र को नशेड़ियों के चंगुल से ले जाने लगी. इसी बीच आक्रोश में आकर एक नशेड़ी ने महिला के सीने में गोली दाग दी. गोली लगने से महिला जमीन पर गिर पड़ी.आनन फानन में महिला तो सदर अस्पताल लाया गया. जहां डॉक्टरों की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया.

"मेरी मम्मी छोटे वाले भाई को लाने गई थी उसी दौरान तीन चार फायरिंग हुई. पहले से कोई दुश्मनी नहीं थी. युवकों ने पीने के लिए भाई को बुला लिया था. वो लोग हर तरह का नशा करते हैं."- संजीव कुमार, मृतका का पुत्र

लोगों ने किया हंगामा: सदर अस्पताल में मृतक महिला के पुत्र संजीव कुमार ने बताया कि उसका छोटा भाई गांव के कुछ नशेड़ी दोस्त के साथ चला गया था. जिसे मां बुलाने चली गई थी. इसी आक्रोश में नशे में धुत्त एक नशेड़ी ने मां को गोली मार दी. वहीं सदर डीएसपी कुमार इंद्रप्रकाश ने बताया कि नशेड़ी प्रवृत्ति के युवकों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है. पुलिस छानबीन में जुटी है. वहीं घटना के विरोध में अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजन एवं ग्रामीणों ने गांव के समीप कर्णपुर- राजनपुर मार्ग को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया.

"सुपौल थाना के ब्रह्मपुरा का मामला है. लड़कों के आपस में साथ रहने न रहने को लेकर समझाया बुझाया जा रहा था. उसी दौरान कुछ लोग उत्तेजित हो गए. युवक नशे में थे. इसी दौरान फायरिंग कर दी गई. उसी दौरान महिला को गोली लग गई."- कुमार इंद्र प्रकाश, डीएसपी, सुपौल

पढ़ें - गोपालगंज में पॉलिटेक्निक छात्र ने की खुदकुशी, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP