सुपौल: बिहार के सुपौल में इन दिनों खाद की किल्लत से किसान परेशान (Shortage of Fertilizer in Supaul) है. तमाम किसान प्रतिदिन खाद के लिए बिस्कोमान का चक्कर काट रहे हैं. लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है. जिससे आक्रोशित किसानों ने राघोपुर सिमराही बाजार के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-106 को जाम कर दिया और नीतीश सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाकर किसानों ने प्रदर्शन किया (Farmers Protest for Fertilizer in Supaul).

बिहार सरकार मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए भारी संख्या में किसान खाद की मांग पर अड़े रहे. किसानों का कहना है कि गेहूं की बुआई के लिए उन्होंने धान की फसल को बाजार में सस्ते दामों पर बेच दिया ताकि समय पर बुआई हो सके. बुआई के लिए खेत पूरी तरह से तैयार है, लेकिन खाद नहीं मिलने के कारण वो गेहूं की बुआई नहीं कर पा रहे है. किसानों ने बताया कि वे रात 3 बजे से लाइन में लग जाते हैं, लेकिन उन्हें शाम को बिना खाद के वापस जाना पड़ता है.

सड़क जाम कर हंगामा कर रहे किसानों ने बताया कि गेहूं की बुआई के लिए 15 दिसंबर तक का समय उपयुक्त होता है. 2 दिसंबर हो गया, लेकिन सरकार उन्हें खाद उपलब्ध नहीं करवा पा रही है. बाजारों में खाद महंगे दामों पर मिल रही है, लेकिन वे बाजार से महंगे दामों पर खाद खरीद सकें. बता दें कि बुधवार को त्रिवेणीगंज में खाद को लेकर किसानों ने जमकर हंगामा किया था.

