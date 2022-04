सुपौलः बिहार के सुपौल जिले के सदर थाना (Sadar Police Station of Supaul ) क्षेत्र में बुधवार को चौकीदार विनोद शर्मा का शव पेड़ पर फंदे से लटका हुआ पाया (Chaukidar Dead Body Found In Suspicious Condition In Supaul) गया. हत्या कर शव को लटकाया गया है या यह आत्महत्या का मामला है. यह स्पष्ट नहीं हो पाया है. वह बकौर क्षेत्र का चौकीदार था. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

शादी की थी तैयारीः अगले महीने चौकीदार विनोद शर्मा की शादी होनी थी. शादी की सभी तैयारी पूरी हो चुकी थी. उसके पिता ने बताया कि लाश मिलने की जानकारी से कई घंटे पहले विनोद का फोन आया था कि वह वहां से काफी दूर एक मंदिर में है. वहीं दोपहर में दोपहर खेत पर काम करने जा रही महिलाओं की नजर रामदत्तपट्टी पंचायत के वार्ड नंबर 4 में कोसी तटबंध से कुछ ही दूरी पर एक पेड़ पर चौकीदार के शव को लटकता हुआ देखा.

जांच में जुटी पुलिसः शव मिलने की जानकारी पूरे इलाके में फैल गयी. शव मिलने की जानकारी मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने उसे पहचान लिया. पुलिस ने बताया कि मामला आत्महत्या का है या हत्या का, जांच के बाद ही स्पष्ट हो पायेगा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बिना कुछ नहीं कहा जा सकता है. मामले में चौकीदार का कॉल डिटेल निकाला जायेगा और परिवार वालों से भी पूछताछ की जायेगी.

