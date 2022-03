सुपौल: बिहार के सुपौल में बच्चे का शव बरामद (Dead Body of Boy Found in Supaul) हुआ है. बताया जा रहा है कि अपहरण के बाद बच्चे की हत्या (Child Murdered After Kidnapping) की गई है. परिजनों के मुताबिक 15 मार्च को घर के पास ही खेलने के दौरान 3 वर्षीय प्रिंस कुमार का अपरहण कर लिया गया था. जिसको लेकर 16 मार्च को सदर थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. पुलिस उसकी खोजबीन कर ही रही थी कि अचानक शुक्रवार को खेत में उसकी लाश पड़ी मिली. पुलिस मामले की छानबीन में जुट हई है. वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

अपहरण के बाद बच्चे की हत्या: घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सदर थाना क्षेत्र के चकडुमरिया गांव से 15 मार्च को घर के पास खेल रहे तीन वर्षीय प्रिंस कुमार का अपरहण कर लिया गया था. परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की लेकिन प्रिंस का कोई अता-पता नहीं चल सका. इसके बाद परिजनों ने 16 मार्च को सदर थाना में गांव के ही कुछ लोगों पर अपरहण का मामला दर्ज कराया लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई नहीं की. इस बीच बच्चे की लाश खेत से बरामद हुई है.

तफ्तीश में जुटी पुलिस: परिजनों की ओर से थाने में दिए आवेदन में गांव के ही जामुन शर्मा सहित अन्य लोगों पर मामला दर्ज कराया गया है. जिसमें पंचायत चुनाव की रंजिश के कारण अपहरण की बात कही गई है. घटना को लेकर परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. इस बाबत सदर एसडीपीओ कुमार इंद्र प्रकाश ने बताया कि इस मामले में जामुन शर्मा के बेटे को पकड़ा गया है. जिससे पूछताछ की जा रही है. वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेजा जा रहा है.

"करीब 4-5 दिन पहले एक लड़के के अपहरण की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी. शुक्रवार को उसकी लाश बरामद हुई है. परिजनों ने बच्चे के शव की शिनाख्त कर ली है. हालांकि शव थोड़ा डिकंपोज्ड है, इसलिए पोस्टमॉर्टम के लिए भागलपुर भेजा रहा है. नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी में लगी हुई है"- कुमार इंद्र प्रकाश, सदर एसडीपीओ

