सिवान: बिहार के सिवान जिले में दो महिलाओं की बीच सड़क पर डंडे से पिटाई का (Viral Video Of Two Women Beaten In Siwan) वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. पचरूखी प्रखंड के शंभोपुर पंचायत के मुखिया कमलेश सिंह और उसके गुर्गों पर महिलाओं की पिटाई करने का दावा किया जा रहा है. बताया जाता है कि पंचयाती के दौरान किसी फैसले को नहीं मानने पर मुखिया और उनके गुर्गों ने दोनों महिलाओं को डंडे से पीटा साथ ही उन्हें गाड़ी से जबरन बिठाया.

सिवान में दो महिलाओं की पिटाई का वीडियो वायरल: बता दें कि सोशल मीडिया पर लगातार एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें दो महिलाओं को बीच सड़क पर डंडे से पीटा जा रहा है. वीडियो में पहले एक हरे रंग की साड़ी पहनी महिला पर डंडे बरसाए जा रहे हैं. उसके बाद गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई दूसरी महिला की डंडे से जमकर पिटाई की जा रही है. वीडियो में महिला रहम की भीख मांगते नजर आ रही हैं लेकिन दबंगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. दोनों महिलाओं को जबरन स्कॉर्पियो में बैठने को कहा जा रहा है.

शंभोपुर पंचायत के मुखिया पर पिटाई का आरोप: वहीं, इस वायरल वीडियो में पचरुखी प्रखंड के शंभोपुर पंचायत के मुखिया अजय सिंह उर्फ कमलेश सिंह के होने का दावा किया जा रहा. यह भी बताया जा रहा कि पिटाई कोई पंचायती नहीं मानने को लेकर की गई थी. वहीं, इस मामले में पुलिस ने बताया कि मामला संज्ञान में है लेकिन अब तक कोई आवेदन नहीं मिला है. ये चर्चा है कि मुखिया उस इलाके के काफी दबंग माने जाते हैं.

नोट: ईटीवी भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.



